Se c’è un ruolo che viene troppo spesso sottovalutato più di tutti, quello è assolutamente il terzino. Si dice ‘terzino’ il giocatore che ricopre un ruolo di fascia, prettamente difensiva, con lo scopo però di supportare l’attacco e quindi di offrire buona copertura a tutto campo anche in fase offensiva. Solitamente il terzino è l’esterno in una difesa a quattro, e può venire adattato come esterno di centrocampo in un 3-5-2 oppure in un 3-4-3 in base alle proprie caratteristiche.

Di terzini molto validi ce ne sono anche in Italia, nonostante gli assoluti campioni in questo ruolo si trovino per lo più all’estero. Nel calcio italiano, come espresso in questo sito scommesse, il terzino può letteralmente ribaltare i pronostici di ogni partita grazie al ruolo ambivalente che esso svolge. Anche perché, si sa, il calcio italiano è tattica allo stato puro e il ruolo di terzino è emblematico in questo sistema.

Ma qual è il miglior terzino puramente di difesa in Serie A al momento?

Robin Gosens, un treno in corsa per l’Atalanta

Il miglior terzino di difesa in Serie A al momento è senz’altro Robin Gosens. Tedesco, classe 1994, Gosens è stato prelevato dall’Heracles nel 2017 dopo 70 presenze e cinque reti. Ha giocato anche per il Vitesse.

Robin Gosens è un giocatore che fa della sua estrema duttilità il suo punto più forte in assoluto. Nasce infatti come terzino sinistro, ma è stato adattato al ruolo di esterno di centrocampo, risultando ancora più prezioso anche in fase offensiva. Pochi giocatori possono vantare la stessa costanza e la stessa tenacia di Gosens, che non disdegna né l’aspetto difensivo, né quello offensivo.

Le caratteristiche tecniche

A livello tecnico Gosens si difende piuttosto bene, sfoggiando sempre un controllo di palla ottimo e soprattutto grande corsa e resistenza. Tutte caratteristiche che gli hanno permesso di attirare l’attenzione di grandi squadre: d’altro canto il tedesco probabilmente cambierà club alla fine di questo calciomercato.

Nella stagione appena conclusa ha segnato un totale di 9 reti, risultando uno dei terzini difensivi più prolifici in assoluto, e ha giocato praticamente sempre titolare nell’undici messo in campo da Gasperini. Una squadra estremamente coesa, verticalizzante, veloce nello scambio di palla e in grado di mettere a segno ben 98 reti complessive: cifre esorbitanti, se pensiamo che la Juventus campione d’Italia ne ha segnate 76 e l’Inter, seconda, 81.

I contendenti al titolo di miglior terzino

Gosens è il terzino di difesa più efficace e importante attualmente in Serie A, ma ha dei seri contendenti che potrebbero ben presto togliergli questo primato. Un esempio è senz’altro Theo Hernandez del Milan, che però risulta molto più orientato alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Un altro giocatore in questo ruolo è Juan Cuadrado della Juventus: il colombiano è stato riadattato da mister Sarri al ruolo di terzino destro e lo ha fatto in modo davvero eccellente. Dovrà riconfermarsi l’anno prossimo per dimostrare di essere diventato a tutti gli effetti un tuttocampista, ma la strada intrapresa è quella giusta.