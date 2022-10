Roma-Lecce, ai salentini il cuore non basta. La delusione di Baroni nel post gara

“Abbiamo preso gol dopo pochi minuti, poi c’è stata l’espulsione che mi è sembrata eccessiva, ma la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta e avrei voluto vedere una partita non in inferiorità numerica”, è un deluso mister Marco Baroni quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo l’immeritata sconfitta di ieri sera contro la Roma, gara quasi interamente giocato in 11 contro 10 a causa di un rosso diretto a Hjulmand, quando, il direttore di gara, il leccese Prontera, ha deciso di espellere il capitano dei salentini, dopo aver visionato le immagini del Var.

“Nonostante la non perfetta forma fisica, Umtiti ha giocato bene e ha dimostrato grande umiltà, grazie alla sua esperienza potrà dare una grossa mano alla squadra.

Più sono difficili le partite e maggiore deve essere il nostro impegno, fa parte del percorso di crescita. I ragazzi si allenano duramente durante la settimana e gare come queste ci aiutano a crescere”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì mattina presso l’Acaya Golf Resort.