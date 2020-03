Lecce, Liverani resta calmo: “grande emergenza, ma restiamo concentrati”

Doveva essere la tradizionale conferenza stampa della vigilia, è diventata l’occasione per fare il punto – a distanza – sulla situazione in casa Lecce. Fine settimana atipico per i giallorossi che, reduci dalle 7 sberle rifilate dall’Atalanta, in questo weekend osserveranno un turno di riposo, per permettere al campionato di recuperare le gare non disputate sette giorni fa.

La gara col Milan, quindi, è stata spostata di una settimana: si giocherà domenica 15 marzo alle ore 12:30 in un “Via del Mare” deserto, a porte chiuse, come in tutto il resto d’Italia.

“Quella che stiamo vivendo è sicuramente una situazione di emergenza per tutto il paese e tutti noi – ha commentato mister Liverani ai microfoni dell’ufficio stampa dell’US Lecce. È un qualcosa di straordinario e dobbiamo seguire le direttive, avendo accortezza.

A livello di squadra la viviamo con attenzione, ma senza una preoccupazione esagerata e durante il lavoro rimaniamo concentrati su quello che stiamo facendo. Il calcio è uno sport che vive di emozioni e passioni ed avere uno stadio pieno è uno stimolo”.

Il tempo in più prima di tornare in campo, però, è utile ai salentini per recuperare alcune pedine fondamentali. Nelle ultime settimane, infatti, in attacco l’unica pedina disponibile è stata quella di Gianluca Lapadula che non poco ha faticato per creare pericoli. In questi giorni, però, si sono rivisti in gruppo Babacar e Farias, in attesa del recupero di Pippo Falco.

“Farias e Babacar – puntualizza Liverani – stanno mano mano riprendendo il ritmo, mentre per Falco credo che ci vorranno ancora 7-10 giorni.

Nelle prossime quattro gare affronteremo Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo e nel girone d’andata ottenemmo quattro pareggi – spiega il tecnico. Prepareremo una gara alla volta, fermo restando che per salvarci dobbiamo fare più dei quattro punti dell’andata”, conclude.

Domani i recuperi

Come noto, dunque, da domani in campo i recuperi della 26^ giornata. Per il Lecce attenzione non solo sul Milan, prossimo avversario, ma anche sulle dirette concorrenti per la salvezza, praticamente tutte in campo.

Di seguito il programmato completo delle gare:

Parma-Spal (dom. h12:30)

Milan-Genoa (dom. h15)

Sampdoria-Verona (dom. h15)

Udinese-Fiorentina (dom. h18)

Juventus-Inter (dom. h20:45)

Sassuolo-Brescia (lun. h18.30)