Lecce, il turno di riposo per recuperare tutti. Farias e Babacar ok, si attende Falco

Nel marasma generale in cui è piombata la Serie A nelle ultime settimane, il Lecce deve fare di necessità virtù. E la virtù, oggi, è quella di recuperare tutti gli acciaccati per riprendere la marcia verso la salvezza.

Dopo le ultime due batoste consecutive contro Roma e Atalanta, per i giallorossi si è improvvisamente profilata una settimana atipica: all’orizzonte, infatti, resta il secondo impegno casalingo contro il Milan, ma, la necessità di far recuperare subito le partite non disputate nell’ultimo turno, costringe ora mister Liverani a una domenica in poltrona. Si tornerà in campo, in un “Via del Mare” deserto, domenica 15 marzo.

Ma il turno di riposo consentirà ai giallorossi di riordinare le idee dopo le 11 reti subite negli ultimi 180′, di rifiatare meglio, ma soprattutto, permetterà al gruppo di riabbracciare gli infortunati di lungo corso.

Negli ultimi giorni, infatti, si sono rivisti insieme ai compagni Farias (rientrato dal Brasile) e Babacar: i due tornano così a rimpolpare un reparto offensivo ridotto all’osso, e che deve fare ancora a meno di Falco.

Due rientri pesanti per i salentini perché entrambi possono rappresentare l’arma in più per la volata finale verso la salvezza. Difficile sia per l’uno che per l’altro riconquistare subito una maglia accanto a Lapadula, ma una settimana di lavoro in più potrà certamente favorire il loro ricondizionamento atletico.

E Falco? Per Pippo i tempi sono ancora lunghi. Difficile rivederlo in campo contro i rossoneri, ma l’auspicio è quello di provare a recuperarlo per la prossima trasferta contro la Juventus, o al più tardi per lo scontro diretto contro Sampdoria del 5 aprile, un match per il quale avere tutti a disposizione potrebbe risultare decisivo.

Per questa giornata, ad ogni modo, Fabio Liverani ha concesso ai suoi ragazzi un venerdì di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.

Si ferma il Settore Giovanile, rinviata la Primavera

Nel frattempo, anche il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., visto il Dpcm del 4 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei Campionati Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 fino al 15 marzo 2020.

Prendendo atto di tale decisione, l’US Lecce ha optato per la sospensione dell’intera attività delle formazioni Berretti, U/17, U/16, U/15, Giovanissimi Regionali, Giovanissimi Provinciali, Esordienti e Pulcini, per sette giorni.

In tale ottica, inoltre, si è chiesto il rinvio della gara Trapani – Lecce, 20^ giornata del Campionato Primavera 2. La formazione di mister Siviglia riprenderà gli allenamenti lunedì 9 marzo.