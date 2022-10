Lecce-Fiorentina 1-1, a Ceesay risponde Kouamé. Giallorossi rimandano ancora la prima vittoria casalinga

Davanti al Commissario Tecnico Campione del Mondo della Nazionale maschile di Volley, Ferdinando “Fefè” De Giorgi, premiato dalla società di “Via Colonnello Costadura”, i giallorossi non vanno oltre il pari. Termina 1-1 la partita tra Lecce e Fiorentina (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la sconfitta di domenica a Roma, nella quale non sono mancate alcune recriminazioni da parte dei salentini, per l’arbitraggio del leccese Prontera, questa sera i ragazzi di mister Marco Baroni, sono scesi nuovamente in campo, nella sfida del Monday Night che li ha visti opposti alla Fiorentina.

Nella partita contro gli uomini di Italiano, i giallorossi hanno cercato il primo successo interno della stagione, allo scopo di conquistare i tre punti che li metterebbero in una situazione di classifica un po’più tranquilla. Dal canto suo, anche la compagine viola ha cercato lo stesso risultato, visto che, fino a oggi, ha ricevuto complimenti su complimenti per il bel gioco espresso, ma alla conta dei fatti, ha racimolato pochissimo in termini di punti.

In occasione della sfida contro i toscani, i salentini sono stati constretti a fare a meno di Morten Hjulmand, squalificato a causa della scellerata espulsione dello stadio “Olimpico”, a prendere il suo posto Blin; in difesa, confermato Umtiti, ma a fare coppia con lui c’è Pongracic con Baschirotto che torna sulla corsia destra, maglia da titolare per Gallo, a causa di un Pezzella non in perfette condizioni fisiche, confermati, invece, centrocampo e il tridente d’attacco, con Strefezza capitano di giornata

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si schiera con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Baschirotto, Umtiti, Pongracic e Gallo; Askildsen, Blin e Gonzalez in mediana; Strefezza, Ceesay e Banda, a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è dei giallorossi al sesto, Banda riceve palla, entra in area e tira, ma la sfera termina tra le mani di Terraciano. Al 19mo buona azione per i viola, Mandragora riceve palla e all’interno dell’area tira in diagonale, Falcone, però, si oppone con i pugni. Al 23mo occasionissima per il Lecce, Banda prende palla e crossa, sulla sfera si avventa di testa Ceesay che manda di pochissimo a lato. Al 28mo Strefezza ruba palla, entra in area e tira, ma la sfera finisce larga. Al 38mo, nel momento migliore del Lecce, la Fiorentina va in vantaggio con Cabral ma, fortunatamente, il direttore di gara viene richiamato dal Var e annula la marcatura per offside.

Giallorossi in vantaggio

Al 43mo, dopo lo spavento di pochi minuti prima, i giallorossi vanno in vantaggio. Gonzalez ci crede e recupera una palla che sembrava pera e dal fondo crossa rasoterra all’indirizzo di Ceesay, che brucia il marcatore e in scivolata deposita in rete a porta vuota.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco.

Pari dei viola

Trascorrono meno di tre minuti e la Fiorentina pareggia, Cabral prede palla, si libera di Umtiti e crossa all’indirizzo di Kouamèche anticipa Baschirotto di testa e la mette dove Falcone non può arrivare.

Al 52mo salentini vicini al nuovo vantaggio, Strefezza ruba palla e crossa all’indirizzo di Ceesay che di testa manda di poco largo. Al 61mo la punizione dal limite di Biraghi va a sbattere sulla barriera e termina in corner. Al 71mo toscani vicini al vantaggio con la botta dal limite di Gonzalez Quarta, sulla quale Falcone compie un miracolo deviando sopra la traversa. Al 73mo l’estremo dei salentini si ripete su Kouamè. Al 77mo il colpo di testa in corsa di Strefezza termina alle stelle. All’80mo Nico Gonzalez vede Falcone fuori dai pali, ma il portiere dei giallorossi non si lascia sorprendere e con un colpo di reni riesce a deviare in corner. All’86mo il tiro di Icone viene deviato in angolo.

Giallorossi in 10

Al secondo minuto di recupero i salentini rimangono in dieci uomini a causa della doppia ammonizione che Antonino Gallo rimedia in pochissimi minuti.

Un tempo per parte, il primo giallorosso e il secondo viola, fanno terminare in pareggio la sfida del monda night tra Lecce e Fiorentina, facendo sì che i salentini siano costretti ancora a rimandare la prima vittoria casalinga in Campionato. Partiti benissimo, gli uomini di mister Baroni subiscono il pareggio in avvio di ripresa e da quel momento calano vistosamente, porgendo il fianco alla compagine di Italiano. Un pareggio giusto quello tra le due formazioni, anche se anche questa volta tra i migliori in campo, deve essere annoverato Vladimiro Falcone, autore di un paio di parate, su tiri che sarebbero potuti costare la marcatura avversaria. Domenica si torna in campo nella sfida dello stadio “Dall’Ara” con il Bologna