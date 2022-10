Le pagelle di Lecce – Fiorentina. Gol pesante di Ceesay, Falcone la solita sicurezza…ma quanto manca Hjulmand

Ancora un pareggio per 1 a 1 al Via Del Mare. Dopo Empoli, Monza e Cremonese anche la Fiorentina porta via un punto da Lecce. La squadra di Marco Baroni risponde colpo su colpo ma nel secondo tempo cala e non si dimostra nè brillante, nè lucida e non approfitta della crisi di risultati dell’undici di Vincenzo Italiano che non sta ripetendo la bella annata dello scorso anno (leggi la cronaca del match).

Ma il pari con il team del presidente Rocco Commisso non va sottovalutato: basta guardare le rose in campo per capire quanto può essere pesante. I giallorossi hanno anche la capacità di passare in vantaggio, sull’unica svista difensiva dei Viola: ci pensa Assan Ceesay a depositare in rete con una zampata felina. Ma all’inizio del secondo tempo ecco che arriva il pari di Kouamè che prende il tempo a Baschirotto, svetta e batte Falcone. La Fiorentina mantiene il bandolo del gioco per tutta la ripresa e Vladimiro Falcone al solito è determinante. Dai cambi della ripresa i giallorossi non traggono particolare beneficio per far propria l’intera posta in palio. Due le reti annullate ai viola nel primo tempo, entrambe di Cabral subentrato all’infortunato Jovic.

Le pagelle

Falcone: 7

Baschirotto: 6,5

Pongracic: 6,5

Umtiti: 6,5

dal 90′ Gendrey: s.v.

Gallo: 5,5

Askildsen: 6

dal 70′ Bistrovic: s.v.

Blin: 6

Gonzalez: 6,5

dal 90′ Helgason: s.v.

Strefezza: 6,5

dal 90′ Oudin: s.v.

Ceesay: 6,5



Banda: 6,5

dal 75′ Di Francesco: s.v.

All. Marco Baroni: 6