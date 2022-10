Lecce-Juventus 0-1, la prodezza di Fagioli e il palo colpito da Hjulmand regalano la vittoria ai bianconeri

Con un gol di Fagioli, la Juve si impone sul Lecce. Buon Lecce nel primo tempo, ma alla fine la qualità bianconera ha avuto la meglio e capitan Hjulmand e compagni escono sconfitti dalla sfida contro gli uomini di Allegri. Termina 1-0 per i piemontesi la sfida dello stadio “Via del Mare” (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo la disastrosa prova di domenica scorsa a Bologna, dove, subito dopo aver incassato un gol a pochi minuti dal calcio d’inizio, non si sono più ripresi e hanno disputato, forse, la peggior partita della stagione, questa sera, i giallorossi sono scesi in campo nella sfida del “Via del Mare” che li ha visti opposti alla Juventus.

Contro una vera e propria corazzata che, però, è fresca di eliminazione dalla Champions League e in Campionato sta arrancando, con una posizione di classifica che al momento non consentirebbe neanche l’accesso in Conference League, Capitan Hjulmand e compagni, hanno cercato di ripetere le buone prestazioni sfoderate quest’anno con le grandi, anche se, a conti fatti, hanno portato a un solo pareggio in casa dello schiacciasassi Napoli.

In occasione della gara con la compagine di Allegri, Mister Marco Baroni, già allenatore della Primavera bianconera qualche anno fa, ha ritrovato Gallo sulla corsia sinistra di difesa e ha optato per lo stesso schieramento arretrato visto all’opera con il Bologna con il terzino palermitano al posto di pezzella; in mediana, turno di riposo per Askildsen con Blin schierato titolare e Banda cede il posto a Oudin nel reparto avanzato.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey Baschirotto, Pongracic e Gallo; centrocampo con Blin, Hjulmand e Gonzalez; Strefezza, Ceesay e Oudin a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Nonostante la vivacità del Lecce il primo tiro della gara si registra solo al 28mo a opera dei bianconeri con un diagonale di Cuadrado, terminato abbondantemente fuori. Al 32mo il tiro da fuori di Rabiot è facile preda di Falcone. Al 36mo ci prova Miretti, ma anche questa volta, l’estremo dei salentini controlla senza problemi. Al 37mo anticipa Blin. Al 42mo il tiro dal limite di Miretti è intercettato con un piede da Bschirotto Al 43mi occasione per la Juventus, corner di Kostice e perfetto inserimento di testa di Rabiot, su cui il portiere giallorosso compie un autentico miracolo deviando in angolo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file della Juventus, fuori Mckennie e dentro Fagioli.

Al terzo minuto Falcone si distende sul colpo di testa di Gatti. Al settimo Gendrey manda alto dal limite. All’ottavo il portiere dei salentini salva su Cuadrado sulla linea di porta. Al nono Gallo rischia l’autogol, ma anche questa volta il nr. 30 dei giallorossi è attento e sventa il pericolo. Al 19mo Falcone con i pugni si oppone a Milik. Al 22mo Kean di testa manda a lato. Al 23mo il tiro al volo di Cuadrado impatta su Gendrey e finisce in corner. Al 27mo Gatti manda sopra il montate di testa.

Juventus in vantaggio

Al 28mo bianconeri in vantaggio. Batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva a Fagioli che dall’angolo sinistro destro dell’area di rigore, indovina un tiro a giro che prima sbatte sul palo interno e poi termina in gol.

Al 35mo Hjulmand dal limite spedisce fuori. al 44mo giallorossi vicini al pareggio con il rasoterra dal limite di Hjulmand che supera Szczesny, ma va a infrangersi sul palo.

I giallorossi hanno giocato un buon primo tempo, tenuto botta nella ripresa finché hanno potuto, ma alla fine sono stati costretti a cedere all’assalto bianconero e alla prodezza di Fagioli. Contro una vera e propria corazzata, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, soprattutto nella seconda frazione la squadra di Allegri ha messo alle corde i salentini, chiusi nella propria metà campo e incapaci di ripartire, certo poteva finire in pareggi se il tiro del capitano fosse entrato invece che infrangersi sul palo, ma non si può dire che la sconfitta non sia stata meritata. Venerdì sera si torna in campo contro l’Udinese.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 16 Gonzalez (42 st Rodriguez), 17 Gendrey, 25 Gallo, 27 Strefezza (37 st Di Francesco), 28 Oudin (15 st Banda), 29 Blin (15 st Askildsen), 42 Hjulmand ©, 77 Ceesay (37 st Colombo). A disposizione: 1 Bleve, 3 Dermaku, 4 Cetin, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 9 Colombo, 11 Di Francesco, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 22 Banda, 31 Voelkerling, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

F.C. Juventus: 1 Szczesny, 6 Danilo, 8 McKennie (1 st Fagioli), 11 Cuadrado ©, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostic (27 st Iling-Junior), 20 Miretti, (17 st Kean) 25 Rabiot, 30 Soulè (39 st Bonucci). A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 18 Kean, 19 Bonucci, 24 Rugani, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli, 46 Compagnon. Allenatore: M. Allegri

Arbitro: Daniele Chiffi della sez. di Padova Assistenti: Luca Mondin della sez. di Treviso – Salvatore Affatato sez. VCO IV Ufficiale: Matteo Marchetti della sez. di Ostia Lido VAR: Michael Fabbri della sez. di Ravenna – AVAR: Stefano Del Giovane della sez. di Albano Laziale

Marcatori: 28 st Fagioli (J)

Note: ammoniti 12 pt Miretti (J) 17 pt Cuadrado 23 pt Danilo (J) 29 st Gatti (J) 14 st Ceesay (L) 26 st Pongracic (L) 90+2 Di Francesco (L) spettatori 25.860 incasso 799.389,94 angoli 7-6 per il Lecce recupero 1 pt 2 st.