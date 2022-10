Le pagelle di Lecce – Juventus. Giallorossi pallidi, il tiro in porta un optional

Soulè, Miretti, Kean, Fagioli, Iling. Con una formazione imbottita di giovani e giovanissimi la Juventus di Massimiliano Allegri batte il Lecce di Marco Baroni e lo inguaia. Terza sconfitta per i giallorossi nelle ultime quattro gare. Le pagelle dei salentini non sono esaltanti. Pochi sotto la sufficienza ma pochissimi sopra il sei. Una squadra pallidina. È vero, non bisognava aspettarsi i punti con la Juventus ma diciamola tutta: al Via del Mare si è presentata una ‘Signora’ piccola piccola, a volte spaventata, spesso insicura (leggi la cronaca del match). Purtroppo il Lecce non ha mai tirato in porta, difficile fare punti se non si segna. Il calcio sembra un gioco complesso, e pure è così semplice: vince chi fa più gol. E i giallorossi non pensano al gol, non ci arrivano…Spiace per il palo di Hjulmand e per l’inutile assedio finale: se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Pongracic: 5,5

Baschirotto: 6

Gallo: 5,5

Hjulmand: 6

Oudin: 5,5

dal 60’Banda: s.v.

Gonzalez: 5,5

dall’85’ Rodriguez: s.v.

Blin: 6

dal 60′ Askildsen: s.v.

Strefezza: 6,5

dall’80’ Di Francesco: s.v.

Ceesay: 6

dall’80’ Colombo: s.v.

All. Baroni: 5,5