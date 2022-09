Napoli-Lecce 1-1, la magia di Colombo regala ai giallorossi un punto pesante

Termina 1-1 la partita che ha visto opposto il Napoli di Spalletti al Lecce di Baroni. Dopo un rigore fallito e l’immediato svantaggio, i giallorossi non si scoraggiano e raggiungono il pareggio con una magia di Colombo (leggi le pagelle di Leccenews24.it).

Dopo la buona prova messa in campo domenica contro l’Empoli, gara ben giocata, ma che alla fine ha portato alla conquista solamente di un pareggio, per i giallorossi questa sera è stato tempo di scendere nuovamente in campo.

Nel primo turno infrasettimanale del Campionato 2022/2023, infatti, questa sera capitan Hjulmand e compagni sono stati impegnati nella sfida dello stadio “San Paolo-Diego Armando Maradona”, che li ha visti opposti al Napoli.

Contro una delle compagini che meglio ha operato nel corso del mercato e che è tra le più accreditate alla vittoria finale del torneo, mister Marco Baroni decide di far rifiatare qualche calciatore che ha giocato di più, in vista anche della partita, la seconda consecutiva in trasferta, che domenica prossima il Lecce dovrà affrontare contro il Torino.

In difesa, quindi, si rivede Tuia a prendere il posto di Pongracic e il nuovo acquisto Pezzella a sostituire Gallo sulla corsia sinistra di difesa; in mediana, invece, dentro Helgason e Askildsen; infine, nel reparto avanzato, torna dal primo minuto Di Francesco che gioca al posto di Strefezza, Colombo viene preferito a Ceesay e conferma, invece, per Banda

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Tuia, Baschirotto e Pezzella; Helgason, Hjulmand e Askildsen in mediana; Banda, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al 14mo con la punizione del limite di Di Francesco che termina alta. Al 19mo ci prova Colombo, ma Meret para senza problemi. Al 21mo, Napoli pericoloso con il tiro di Politano, smanacciato in angolo da Falcone.

Colombo fallisce il rigore del vantaggio

Al 23mo Di Francesco entra in area e spalle alla porta viene atterrato ingenuamente da Ndombele, per il direttore di gara ècalcio di rigore, sul dischetto si presenta Colombo che tira prima del fischio dell’arbitro che giustamente fa ripetere, sul secondo tiro del numero 9 giallorosso, Meret intuisce e devia in angolo.

Gol sbagliato gol subito

Sull’azione successiva il Napoli va in vantaggio. Al 27mo Politano sbaglia il tiro, ma la palla arriva a Elmas che solo davanti al portiere insacca

Colombo si fa perdonare e pareggia

Una manciata di minuti dopo, però, arriva il pareggio dei giallorossi. Ostigard respinge il pallone per allontanarlo, ma sulla sfera si avventa Colombo che stoppa e con un sinistro dalla distanza trafigge Meret.

Al 39mo Anguissa prova il destro da 20 metri, ma l’estremo dei giallorossi si distende e para. Al 41mo Askildsen tenta la botta da fuori, ma la sfera va alle stelle. Un minuto dopo è Banda a mandare altissimo. Al secondo minuto di recupero il tentativo dalle retrovie di Baschirotto, termina sopra il montante.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Helgason e dentro Gonzalez.

Al 49mo partenopei pericolosi, con il tiro di Elmas su cross di Politano che Falcone devia in angolo. Al 50mo il tiro insidioso di Zielinski viene bloccato dal numero 30 dei salentini. Al la botta da 35 metri di Ostigard, termina di poco alto. Al 69mo il colpo di testa schiacciato di Osimen su traversone del solito Politano va di poco alto. Al 71mo il diagonale di Politano finisce di poco fuori alla destra di Falcone e un minuto dopo il portiere dei salentini blocca il piatto di Lozano. All’81mo Kvaratskhelia, calcia rasoterra, Falcone respinge di piede, ma l’azione era viziata da fuorigioco. All’84mo il tiro di Hjulamnd è centrale e Meret para senza affanni. Al secondo minuto di recupero Osimen, su cross di Simeone, di testa manda alto.

Un primo tempo dove i giallorossi hanno creato affanni al Napoli e un secondo tempo, dove, nonostante gli assalti dei partenopei i ragazzi di Baroni hanno resistito agli assalti degli azzurri difendendosi con ordine e facendo sì che gli uomini di Spalletti creassero il meno possibile. Un pareggio alla vigilia insperato quello ottenuto da Capitan Hjulmand e compagni, che fa sì che venga messo in cascina un altro punto pesantissimo e, soprattutto meritato. Lunedì si torna nuovamente in campo nella sfida contro il Torino.