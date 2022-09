Torino-Lecce 1-0, ai granata basta il gol di Vlasic. I giallorossi non riescono a rimontare

I giallorossi subiscono poco, ma non creano nulla e quindi è bastato il gol di Vlasic per fare sì che i granata portassero a casa l’intera posta in palio. Finisce 1-0 per il Torino la sfida contro il Lecce (leggi le pagelle dei giallorossi).

Tempo di gioire, poco, e di riprendere le energie, dopo l’inatteso pareggio in casa del Napoli mercoledì, che per i giallorossi di mister Marco Baroni, questa sera è stato già tempo di scendere nuovamente in campo, nella sfida che li ha visti opposti al Torino.

Sul terreno di gioco dello Stadio “Olimpico”, capitan Hjulmand e compagni hanno cercato la prima vittoria in Campionato che consentirebbe di staccarsi dalla zona calda della classifica.

Per farlo il tecnico dei salentini ha compiuto qualche cambio rispetto alla partita del “Maradona”, primo fra tutti il ritorno di Gallo sulla corsia destra di difesa; in mediana si sono rivisti dal primo minuto sia Bistrovic che Gonzalez, mentre, per quel che riguarda l’attacco a Di Francesco è spettato il compito di sostituire Gabriel Strefezza e al centro del reparto avanzato, mentre, Ceesay ha giocato al posto di Colombo.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Tuia, Baschirotto e Gallo; Bistrovic, Hjulmand e Gonzale in mediana; Di Francesco, Ceesay e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Torino dalla distanza a opera di Ilkhan sul quale Falcone si distende a para. Al non granata a un passo dal vantaggio. Pellegri prende palla, ha la meglio su Gallo e calcia sul primo palo a pochi passi dalla porta, ma l’estremo dei giallorossi riesce a respingere. Al 14mo i salentini si fanno vedere. Punizione dal limite di Bistrovic e respinta di Milikovic, la sfera arriva a Hjulmand che da buona posizione manda alle stelle. Al 16mo Banda prede palla, entra in area, si accentra e tira, ma il portiere dei granata para. Al 24mo, sempre lo zambiano, riceve palla da Ceesay, si gira e tira, ma la sfera è facile preda dell’estremo difensore del Toro. Al 26 sono gli uomini di Juric ad affacciarsi dalle parti di Falcone che para il colpo di testa di Vojvoda. Al 28mo salentini vicini al gol. Corner di Bistrovic e perfetto inserimento di testa di Tuia, sul quale Milinkovic Savic compie un miracolo respingendo. Al 39mo il tiro di Radonijc termina di poco alto.

Toro in gol

Trascorre un solo minuto che i padroni di casa vanno in vantaggio. Hjulmand non pressa Lukic che imbuca centralmente per Vlasic che, entra in area di rigore e con un diagonale trafigge il portiere dei giallorossi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file giallorosse. Fuori Di Francesco a causa di una botta allo zigomo e dentro Oudin.

Al 50mo la punizione dal limite di Bistrovic si infrange sulla barriera. Al 55mo l’inzuccata di Vojvoda va altissimo. Al 61mo Lazaro manda alto dal limite. Al 65mo doppio cambio per baroni. Escono, infatti, Banda e Ceesay ed entrano, rispettivamente, Listkowski e Colombo. Cone queste sostituzioni, l’allenatore toscano, cambia completamente il tridente d’attacco. Al 72mo la compagine piemontese va in gol con Pellegri, ma viene annullato per fuorigioco dello stesso 11 granata. Al 73mo nuova sostituzione tra i salentini, fuori Bistrovic e dentro Rodriguez. Il modulo cambia, quindi, dal 4-3-3- a 4-2-3-1. All’86mo granata a un passo dal pareggio. Sanabria serve Vojvoda che si presenta solo davanti a falcone che compie il secondo miracolo di giornata respingendo di piede.

Il Lecce paga ancora una disattenzione, questa volta del suo capitano ed esce sconfitto dallo stadio “Olimpico Grande Torino. Questa volta la rimonta non è riuscita agli uomini di Baroni, che sì giocano e subiscono anche poco, ma forse pagano un po’ di scollamento tra centrocampo e, soprattutto attacco, visto che il trio d’attacco raramente riesce a creare occasioni da gol. Domenica si torna nuovamente in campo nello scontro diretto contro il Monza.