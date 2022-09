Solo 30′ di gioco non bastano, le pagelle di Torino – Lecce

Al Torino di Mister Paro (il vice di Juric) basta una prodezza della premiata ditta Vojvoda – Vlasic per battere il Lecce di Baroni. Un buon inizio dei giallorossi aveva fatto pensare a qualcosa di diverso ma passato in svantaggio il Lecce si è sciolto. Non è bastato il sacrificio (tanto) di Ceesay e Banda (leggi la cronaca del match).

Eppure la prima mezz’ora del primo tempo è un monologo del Lecce. Sfiorano le marcature Hjulmand (tiro alle stelle), Banda (conclusione debole dopo un bel dribbling) e Tuia (incornata salvata da Milinkovic – Savic). Poi arriva l’imbucata di Vojvoda per Vlasic che si infila tra Baschirotto e Hjulmand e batte Falcone con un tiro angolato, aggiornando il suo personale score per la terza volta consecutiva. Nella ripresa il Lecce scompare. Oudin, Colombo, Listkowski e Rodriguez sono cambi che non incidono sulla partita. Purtroppo. Ecco le pagelle di Leccenews24:

Falcone: 6,5

Salva su Vojvoda con un bell’intervento. Incolpevole sul gol di Vlasic, buona chiusura su Pellegri nella prima frazione. Prende una botta in uscita.

Gendrey: 6

Dalle sue parti un avversario difficile, ma non sfigura. Poco presente nell’appoggio agli attaccanti, però.

Tuia: 6,5

Pellegri ricorderà la serata per non averla vista mai. Buon rientro incolpevole sul gol. Bravo a fare scattare il fuorigioco nell’azione del raddoppio annullato a Pellegri.

Baschirotto: 6

Vlasic ‘sfila’ tra lui e Hjulmand in occasione del gol. Avrebbe dovuto leggere prima l’imbucata di Vojvoda.

Gallo: 5,5

Ritorno da titolare, argina Lazaro ma il suo apporto nella manovra d’attacco è inesistente. Spesso impreciso.

Bistrovic: 6

Tiene la posizione e fa il suo ma gli manca qualche colpo di cui pure sarebbe capace.

dal 73′ Rodriguez: s.v.

Hjulmand: 5,5

Impreciso nel tiro, su divora un gol al quarto d’ora di gioca mandando il pallone alle stelle. Lento su Vlasic in occasione dell’ assist di Vojvoda. Si fa anche ammonire.

Gonzalez: 6

Nessuno, lui per primo, avrebbe immaginato un inizio campionato da protagonista e titolare. Gli manca un po’ di personalità.

dall’ 83′ Askildsen: s.v.

Di Francesco: 5,5

Prova a sostenere l’azione di Ceesay ma Rodriguez è un brutto cliente. Esce per infortunio a fine primo tempo.

dal 46′ Oudin: 5,5

Sostituisce Di Francesco e potrebbe segnare ad inizio di ripresa ma va poco convinto sulla palla e si lascia anticipare. Poi sparisce dal match.

Ceesay: 6,5

Un calciatore di straordinario altruismo, sì sacrifica per la squadra. Meriterebbe qualche occasione da gol in più.

dal 65′ Colombo: s.v

Banda: 6,5

Dinamico, nella prima mezz’ora esplosivo. Impensierisce Milinkovic – Savic con un bel tiro dopo un dribbling ubriacante. Un tantino egoista.

dal 65′ Listkowski: s.v.