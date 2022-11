Udinese-Lecce 1-1, giallorossi in vantaggio con Colombo ma Beto e due pali negano la vittoria ai salentini

Certo, all’ultimo minuto Falcone ha negato il gol vittoria ai friulani, ma è altrettanto vero che il palo prima e la traversa poi, hanno negato ai salentini due marcature. Termina 1-1 la sfida tra Udinese e Lecce. (Leggi le pagelle)

A Colombo risponde Beto. Dopo la pessima prova vista sabato contro la Juventus, nella quale i giallorossi, nell’arco di quasi 100 minuti, hanno tirato una sola volta in porta, a pochi secondi dal termine, tra l’altro, ha preso il via questa sera un trittico di gare che ha visto capitan Hjulmand e compagni impegnati oggi contro l’Udinese, mercoledì in casa con l’Atalanta e sabato a “Marassi” con la Sampdoria, dopodichè il Campionato farà una lunga sosta per il Mondiale e riprenderà con l’anno nuovo.

In una sfida nella quale la formazione salentina ha affrontato la compagine bianconera, vera e propria rivelazione del torneo, ma che nelle ultime due sfida ha racimolato solo un punto, mister Marco Baroni ha optato per qualche novità rispetto all’incontro con la “Signora” e, nello specifico, si è rivisto in difesa Umtiti al posto di Pongracic e; invariata la mediana, in attacco il tecnico ha riproposto Banda e Colombo dal primo minuto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez a centrocampo; Strefezza, Colombo e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 1 minuto e 33 secondi che il Lecce va a un passo dal gol. Gonzalez passa la palla a Strefezza, l’esterno italo-brasiliano si libera, tira rasoterra, ma la palla si infrange sul palo. Al 16mo il tiro da trenta metri di Arslan termina alle stelle. Al 23mo Falcone si distende sul rasoterra di Pereira.

Colombo in gol

Al 33mo giallorossi in vantaggio. Colombo lancia Gallo, il 25 palermitano crossa all’interno dell’area, all’indirizzo proprio del centravanti scuola Milan che prova il tiro al volo, la palla rimpalla su Ebbosse, ma torna tra i piedi del 9 dei salentini che solo davanti a Silvestri non sbaglia e mette la palla in rete.

Al 36mo Wallace manda alto. Al secondo minuto di recupero salentini vicini al raddoppio. Punizione dal limite di Strefezza, la palla viene respinta dalla difesa e termina tra i piedi di Gallo che prende la mira e di esterno scocca un tiro da trenta metri che supera Silvestri, ma va a infrangersi sulla traversa, per il secondo legno di giornata per la formazione di Baroni.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione di gioco.

Al 56mo Udinese vicina al gol. Lancio per Beto, l’attaccante portoghese si presenta solo davanti a Falcone che, però, riesce ad anticiparlo.

Al 57mo cambio in casa Lecce. Umtiti viene colpito duro alla schiena ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Dermaku.

Al 66mo Il tiro di Beto viene respinto da Baschirotto. All’ultimo minuto di recupero Falcone compie un miracolo su Pereyra, negandogli il gol.

Pareggio dell’Udinese

Al 68mo arriva il pareggio dei padroni di casa. Success riceve palla in area, si gira per l’accorrente Beto, che solo davanti all’estremo giallorosso, altro non deve fare che appoggiare il pallone di piatto in porta.

Al 72mo Pereyra manda alto da buona posizione. Al 74mo Deulofeu ruba palla a centrocampo, arriva indisturbato al limite dell’area e tira, ma la sfera va sopra il montante. All’85mo il destro al volo di Gallo termina di un metro al lato. Al primo minuto di recupero, Falcone Nega il raddoppio ai friulani anticipando con i pugni Beto.

Il Lecce ritrova se stesso e il gioco, spaventa l’Udinese per più di un tempo, ma alla fine esce dalla “Dacia Arena” con un solo punto, colpa anche di due pali che hanno negato il gol prima a Strefezza e poi a Gallo. I giallorossi sono stati attenti dal primo all’ultimo minuto, domato i bianconeri che, oltre alla rete del pareggio, non hanno fatto più di tanto, a parte l’occasione avuta nei secondi finali, ma questo sarebbe stato veramente troppo. Mercoledì si torna in campo nella sfida casalinga contro l’Atalanta.