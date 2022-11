Colombo e Falcone super, le pagelle di Udinese – Lecce

Le pagelle dei giallorossi descrivono una squadra che è stata finalmente squadra. Che peccato! Un Lecce che non ti aspetti sfiora la vittoria contro l’Udinese di Sottil. Sono due pali a negare i tre punti ai giallorossi di Marco Baroni (leggi la cronaca del match). Intanto i salentini hanno capito che su Colombo possono fare affidamento, il ragazzo la porta la vede eccome. In difesa Umtiti ha fatto capire di che pasta è fatto, non è un caso che il pari di Beto è arrivato con la sua uscita. Ecco le pagelle del Lecce.

Falcone: 7

Gendrey: 6,5

Umtiti: 7

dal 57′ Dermaku: 5,5

Baschirotto: 6,5

Gallo: 6,5

Gonzalez: 6,5

dal 73′ Bistrovic: s.v.

Blin: 6,5

Hjulmand: 6,5

Banda: 5,5

dall’ 83′ Oudin: s.v.

Colombo: 6,5

dal 73′ Ceesay: s.v.

Strefezza: 6

dall’ 83′ Di Francesco: s.v.

All. Baroni: 6,5