Il Lecce fa visita alla Fiorentina nella seconda di Campionato, le parole di D’Aversa. I convocati

Mancano Faticanti e Listkowski, ma ci sono Krstovic, e Venuti. Oudin, non ha ancora svolto le visite mediche e firmato il contratto, quindi bisognerà aspettare anche per lui la prossima settimana.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi” nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina, seconda partita del Campionato di serie A 2023/2024.

“I ragazzi arrivano dopo un risultato positivo che deve portare entusiasmo, ma non presunzione. Affrontiamo un avversario con calciatori importanti e vedremo sicurante la squadra in campo contro il Genoa e non quella di Conference League”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Siamo professionisti e conviviamo con il mercato aperto e questo vale per tutti. Dopo il gol della Lazio non c’è stato smarrimento, ma ci siamo accordi di avere commesso un errore, sotto l’aspetto mentale abbiamo dimostrato di essere forti, altrimenti non saremmo stati in grado di recuperare e vincere una partica con un avversario così forte.

La Fiorentina lavora da tempo con lo stesso allenatore, la formazione non l’ho ancora scelta, è l’unico modo che ho per rispettare i ragazzi e poi fare decidere, ma la gara di domenica ha dimostrato come anche chi non parte dall’inizio sia importante.

Oudin lo conoscete tutti, ma penso che la sua zona migliore sia la trequarti, è un calciatore molto tecnico.

Banda sicuramente giocherà, Venuti ha avuto una problematica importante e bisognerà capire quando ‘buttarlo’ in campo.

Kristovic si è allenato con la squadra oggi, siamo a conoscenza della sua condizione, ha svolto in questi giorni gli allenamenti con un preparatore atletico seguendo un nostro programma. Adesso valuteremo il minutaggio, oggi gli parlerò con calma per fargli conoscere meglio alcune situazioni.

Kaba contro la Lazio è subentrato benissimo e sta acquisendo sempre più la nostra metodologia. Non conosce la lingua, ma sa benissimo come si gioca a calcio”.

I convocati

Intanto, il tecnico per la sfida con i toscani ha convocato 27 calciatori, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajilovic, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Kaba, Maleh, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Di Francesco, Strefezza, Voerkerling.