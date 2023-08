Fiorentina-Lecce 2-2, giallorossi eroici recuperano il doppio svantaggio e agguantano il pari

Termina con un pareggio per 2-2 la partita tra Fiorentina e Lecce. Viola e giallorossi si dividono la posta in palio giocando un tempo per parte (leggi le pagelle dei giallorossi).

Dopo il bel successo di domenica scorsa contro la Lazio alla prima di Campionato, questo pomeriggio i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi” nella sfida che li ha visti opposti alla Fiorentina.

Nella partita contro la compagine viola, capitan Strefezza e compagni hanno cercato conferme a quanto di buono visto contro i capitolini, soprattutto dal punto di vista della vivacità e della capacità realizzativa, senza tralasciare qualche miglioramento in fase difensiva, viste alcune distrazioni di troppo viste con gli uomini di Sarri.

In occasione della gara in terra toscana, l’allenatore dei giallorossi opta per la continuità, con un’unica novità, il ritorno di Gallo dall’inizio a prendere il posto di Dorgu sulla corsia mancina di difesa.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Gonzalez in mediana; Almqvist, Strefezza e Banda a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorro solo tre minuti e alla prima occasione utile, i padroni di casa vanno in vantaggio. Calcio d’angolo per i viola, dalla bandiera calcia Duncan, sul cross interviene di testa Gonzalez, che mette alle spalle di Falcone.

Al 16mo la punizione dal limite di Sottil termina tra le braccia dell’estremo giallorosso.

Raddoppio viola

Al 25mo arriva il secondo gol della formazione di Italiano. Arthur riceve palla da Beltram, l’ex Juventus crossa morbido all’indirizzo di un liberissimo Duncan che non ha problemi a mettere a segno di testa la seconda marcatura.

Al 35mo Rafia riceve palla da Strefezza e calcia, ma viene murato da un difensore. Al 42mo il palo salva il Lecce. Parisi serve palla a Gonzalez, filtrante dell’argentino per l’inserimento di Duncan che di sinistro centra il legno.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file del Lecce, fuori Gonzalez e dentro Kaba e Dorgu che prende il posto di Gallo.

Il Lecce accorcia

I cambi di mister D’Aversa sembrano dare i frutti sperati e i giallorossi accorciano al 49mo. Banda cerca il dribbling su Milenkovic, sul rimpallo si avventa Rafia che con un piatto trafigge l’estremo difensore dei viola.

Trascorre un giro di lancette che i toscani vanno vicini al terzo gol. cross di Duncan, sulla sfera di avventa di testa un liberissimo Gonzalez che manda di poco alto. Al 57mo Pongracic manda a lato.

Esordio con gol di Krstovic

Al 70mo D’Aversa decide di effettuare il terzo cambio, fuori Rafia e dentro Krstovic e ancora una volta il tecnico azzecca il cambio, perché al montenegrino bastano solo sei minuti per segnare il suo primo gol in A. Banda riceve palla, si invola sulla fascia e crossa all’indirizzo del numero 9 giallorosso che di testa trafigge Christensen.

Al quarto minuto di recupero la ‘Viola’ va vicino al nuovo vantaggio con un colpo di testa di Kouamè che fa la barba al palo.

Un tempo per parte e Fiorentina e Lecce si dividono la posta in palio. Giallorossi inesistenti nella prima frazione vanno sotto di due gol, ma nella ripresa entrano in campo con il piglio giusto, accorciano immediatamente e verso la fine della gara conquistano il pari grazie al gol del neo entrato Krstovic. Anche questa volta i salentini hanno dimostrato carattere e voglia, ma nuovamente un plauso va fatto all’allenatore che come accaduto la settimana scorsa con la Lazio ha azzeccato i cambi. Domenica si torna in campo al “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti alla Salernitana.