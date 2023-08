Le pagelle di Fiorentina-Lecce. Banda illumina, Krstovic entra e segna. Difesa da rivedere

Un Lecce double face strappa un pareggio d’oro in rimonta a Firenze e si dimostra squadra attrezzata, attrezzatissima per la categoria. Dopo un primo tempo impacciato e confusionario in cui i Viola di Vincenzo Italiano segnano due gol con Nico Gonzalez e Duncan e ne sfiorano altrettanti, la ripresa è tutta un’altra cosa. Banda si inventa due assist (prima per un tiro a giro di Rafia poi per il colpo di testa di Krstovic) e i giallorossi la pareggiano. Soffrono nel finale come è giusto che sia ma alla fine tornano in Salento con un punto importante (leggi la cronaca del match).

Bravo ancora una volta D’Aversa nei cambi (in panchina ci sono risorse che possono modificare l’inerzia del match), bravi gli attaccanti e i centrocampisti. Da rivedere l’intesa in difesa: su ogni cross si balla e i colpi di testa degli avversari sembrano un pericolo costante.

Primo tempo

Troppa Viola per il Lecce o poco Lecce per questa Viola, fate voi. È una squadra fragile e impaurita quella di D’Aversa che paga il gol preso a freddo dopo tre minuti per una disattenzione della difesa in occasione del primo calcio d’angolo del match. Su corner ad uscire di Duncan, Nico Gonzalez incorna di testa sfuggendo alla marcatura di Baschirotto e Pongracic. Poi il 30enne centrocampista ghanese si mette in proprio e al 24′ raccoglie al centro dell’area di rigore, quasi inginocchiandosi, un suggerimento laterale di Arthur: nulla da fare per Falcone che paga l’impalpabilità della fase di interdizione e di difesa dei giallorossi. Al 42′ sempre Duncan coglie il palo, sfiorando la doppietta personale.

Secondo tempo

Nella ripresa D’Aversa, accortosi della sofferenza eccessiva dei giallorossi sul lato sinistro dello schieramento, toglie Gallo e Gonzalez e li sostituisce con Dorgu e Kaba. Passano pochissimi minuti e il Lecce la riapre. Proprio Banda, dopo un dribbling, tocca per Rafia che non ci pensa su e la indirizza all’incrocio: 2-1!

L’allenatore ridisegna la squadra: fuori Rafia, dentro Krstovic. E il montenegrino impiega quattro minuti per segnare il gol del pareggio su cross dello scatenato Banda.

Entrano Blin e Di Francesco per Strefezza e Banda, i salentini reggono il desiderio di rimonta dei toscani. Si soffe in difesa su ogni cross, l’arbitro prima concede un penalty ai viola poi lo revoca per fuorigioco. Koume manda fuori sull’ennesima incornata ma il triplice fischio finale arriva come una liberazione.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Baschirotto: 5,5

Pongracic: 5,5

Gallo: 5,5

dal 46’Dorgu: 6

Rafia: 6,5

dal 72′ Krstovic: 7

Ramadani: 6,5

Gonzalez: 5,5

dal 46′ Kaba: 6,5

Almqvist: 6

Strefezza: 6,5

dall’86’ Blin: s.v.

Banda: 7

dal 90′ Di Francesco: s.v.