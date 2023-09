D’Aversa, “Ben venga l’entusiasmo ma che non si trasformi in euforia”. I convocati della gara di Torino

Mancano Banda e, naturalmente, il solito Dermaku, ma non fa notizia, per il resto sono tutti convocati, anche Smajlovic, che aveva saltato le ultime chiamate.

Poco più di 24 ore e nella serata di domani, i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Allianz Arena”, nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus. Quello in Piemonte è il terzo appuntamento di un autentico tour de force, che ha preso il via venerdì sera contro il Genoa e che si concluderà sabato pomeriggio, con la gara con i Campioni d’Italia del Napoli.

“La partita di domani sarà diversa, dovremo essere bravi, la Juve partirà forte ed è una squadra che lotterà fino alla fine per vincere lo scudetto, sono arrabbiati per la sconfitta di Sassuolo e sotto l’aspetto mentale e fisico dovremo rispondere colpo su colpo”, ha affermato mister Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida.

“I bianconeri sono pericolosi per struttura e qualità e dovremo stare attenti alle palle inattive, a destra ci sono Gendreye Venuti che garantiscono sicurezza, naturalmente le scelte saranno fatte in base alle condizioni fisiche, valutiamo il tutto.

Non mi stancherò mai di dirlo è bello e giusto che ci sia entusiasmo, ma non deve trasformarsi in euforia. I tifosi devono sognare, ma noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere con i piedi per terra, le statistiche le guardo, ma solo per migliorarci per raggiungere il nostro obiettivo e abbiamo migliorato l’aspetto dei duelli difensivi.

L’ambiente esterno ci supporta e ci aiuta. Dobbiamo rispettare l’avversario, ma avere il coraggio e la determinazione di metterli in difficoltà, ma per questo dovremo dare il 120%.

Quando ci sono partite così ravvicinate, bisogna fare valutazioni e vedere chi è più prestativo.

Essere imbattuti è un aspetto importante, ma bisogna valutare tanti fatti e questo non significa che non si sono compiuti errori in difesa, ma quello che conta è il percorso tracciato sin dal primo giorno di ritiro e la posizione in classifica è frutto del nostro lavoro.

Per Oudin, mezz’ora in superiorità numerica è stato un buon minutaggio, ma lui rispetto a Sansone sta da più tempi con noi e si è allenato di più”.

Infine, l’allenatore ha voluto fare gli auguri al suo ex compagno di squadra del Gallipoli Matteo Abbate, colpito ieri da un malore mentre si trovava in panchina: “Lo ricordo bene come compagno di squadra e anche come amico e spero si riprenda quanto prima”.

I convocati

Intanto il tecnico dei salentini ha convocato 27 calciatori per la gara di domani

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Ouden, Rafia, Ramadani, Samek

Attaccanti

Almqvist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.