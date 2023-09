Lecce-Genoa 1-0, la magia di Oudin regala il terzo successo ai giallorossi

Con il gol di Remì Oudin il Lecce batte il Genoa 1-0 e conquista la terza vittoria in campionato. Giallorossi secondi in classifica (leggi le pagelle)

Dopo il pareggio sofferto di domenica scorsa contro il Monza, questa sera i giallorossi sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti al Genoa, nel primo impegno di un tour de force che in una settimana li vedrà giocare anche martedì in casa della Juventus e sabato prossimo con i Campioni d’Italia del Napoli.

Entrambe le compagini vivono un buon momento di forma, i salentini, insieme a Inter e Juve, sono gli unici ancora imbattuti in campionato, mentre, gli uomini del Campione del Mondo Alberto Gilardino, erano reduci dal pareggio, dopo aver dominato a lungo la gara con il Napoli.

In occasione della sfida contro i grifoni, mister Roberto D’Aversa, fresco vincitore del premio “Miglior Allenatore del mese di agosto”, si è visto costretto a fare a meno di Banda, fermato da un infortunio muscolare e Baschirotto squalificato. Per sostituire l’esterno sulla corsa sinistra d’attacco ha scelto capitan Gabriel Strefezza, mentre, a fare coppia con Pongracic al centro della difesa, Touba ha vinto il ballottaggio con Blin.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si è schierato con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Touba e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Almqvist, Krstovic e Strefezza a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al 10mo con Strefezza che manda alle stelle dal limite. All’11mo su una ripartenza Krstovic da buonissima posizione tira debolmente, con l’estremo dei genoani che si distende. Al 22mo giallorossi vicini al gol. Cross di Gallo e perfetto inserimento di testa di Krstovic che di poco manda alto. Al 23mo sempre il 9 giallorosso da fuori manda di poco a lato. Al 33mo percussione dalla destra di Gudmundsson, che entra in area e tira, ma in scivolata Touba manda in angolo.

Genoa in 10

Al 36mo i grifoni rimangono in inferiorità numerica, Alqvist prende palla e Martin, già ammonito lo falcia. Per il sig. Rapuano non ci sono dubbi, fallo e secondo giallo per il terzino che è costretto a lasciare il terreno di gioco.

Al 38mo salentini nuovamente vicini al vantaggio. Traversone di Gallo, inserimento di testa di Krstovic con la sfera che colpisce l’esterno della rete.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che entrano in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al terzo Krstov imbuca Rafia, ma il tiro del tunisino è alto. Al sesto Almqvist servito da Gallo manda di poco fuori. Al 13mo il tiro di Badelj viene parato senza problemi da Falcone. Al 17mo La semirovesciata di Krstovic va di poco fuori. Al 20mo Martinez si distende sul tiro di Almqvist e un minuto dopo il suo rasoterra fa la barba al palo. Al 23mo ci prova Strefezza, ma il tiro è rimpallato e finisce in corner. Al 26mo la bordata di Gudmundsson termina sull’esterno della rete e un minuto dopo Strefezza manda alto. al 34mo il capitano manda alle stelle. Al 38mo

Giallorossi in vantaggio

Al 39mo, dopo un tanti tentativi arriva il vantaggio salentino. Oudin riceve palla, controlla e scocca un tiro dal limite che si insacca alle spalle di Martinez.

C’è voluta un po’ di difficoltà, ma alla fine il gol è arrivato e con lui la terza vittoria in campionato. Una gara quella di oggi, nella quale i giallorossi hanno sofferto meno rispetto alle altre sfide, anche forse avvantaggiati dalla superiorità numerica grazie alla quale hanno giocato l’intera ripresa. Martedì si torna in campo nella partita che vedrà opposti i ragazzi di D’Aversa alla Juventus.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 7 Almqvist, 8 Rafia (15 st Oudin), 9 Krstovic (42 st Blin), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 25 Gallo, (15 st Dorgu) 27 Strefezza © (34 st Piccoli), 59 Touba, 77 Kaba (34 st Sansone) A disposizione: 21 Brancolini, 98 Borbei, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 23 Faticanti, 24 Corfitzen, 29 Blin, 45 Burnete, 83 Samek, 91 Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Genoa: 1 Martinez, 3 Martin, 4 De Winter (1 pt Vasquez), 5 Dragusin, 8 Strootman, 11 Gudmundsson (45 st Puscas), 13 Bani, 19 Retegui (31 st Ekuban), 20 Sabelli (45 st ,Malinovskyi), 32 Frendrup, 47 Badelj © (31 st Haps). A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 22 Vasquez, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 55 Haps. Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini Assistenti: Stefano Del Giovane sez. di Albano Laziale – Andrea Niedda sez. di Ozieri IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata VAR: Antonio Di Martino sez. di Teramo AVAR: Salvatore Longo sez. di Paola

Marcatori: 39 st Oudin (L)

Note: ammoniti 7 pt De Winter (G) 9 e 36 pt Martin (G) 13 st Alqvist (L) espulsi 36 pt Martin (G) spettatori 27.053 incasso 441.458,61 angoli 4-3 per il Lecce, recupero 1 pt 6 st