Le pagelle di Lecce – Genoa. Giallorossi pazienti e intelligenti, alla fine ci pensa Oudin

Il Lecce non la smette più di stupire! Con la vittoria sul Genoa di Mister Gilardino, i giallorossi di Roberto D’Aversa raggiungono il secondo posto in classifica (leggi la cronaca del match) e mantengono una incredibile imbattibilità dopo 5 giornate di campionato. Le pagelle parlano di una squadra tenace, intelligente dal punto di vista tattico, ben allenata, brava prima nel procurarsi la superiorità numerica (con i numeri funanbolici di Almqvist) e poi nello sfruttarla sfiancando gli avversari.

I rossoblù liguri si piegano all’ 83′ quando sono ormai senza fiato, sfiniti dai continui cambi di gioco dei giallorossi che sanno sempre accelerare grazie ai cambi azzeccatissimi dell’ allenatore. Ci pensa Oudin che non ha dimenticato come si gonfia la rete al Via del Mare dopo le ultime belle prestazioni della scorsa stagione. Adesso è zona Champions per i salentini, ma ora si comincia a fare sul serio aspettando le big e sentendosi una di loro! Prezioso il rientro di Strefezza al posto di Banda. Che bravo Touba!

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Touba: 7

Pongracic: 6,5

Gallo: 6,5

dal 60′ Dorgu: 6,5

Kaba: 6

dal 79′ Sansone: 6

Ramadani: 6

Rafia: 6

dal 60′ Oudin: 7

Almqvist: 6,5

Krstovic: 6,5

dall’ 87′ Blin: s.v.

Strefezza: 6,5

dal 79′ Piccoli: 6