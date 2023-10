Lecce-Torino 0-1, Juric bestia nera dei salentini. Ai granata basta il gol di Buongiorno

Termina 1-0 per il Torino la sfida del Via del Mare tra i granata e il Lecce di D’Aversa. Per i giallorossi arriva la seconda sconfitta casalinga.

Dopo il pareggio esterno di lunedì sera a Udine, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Torino, primo appuntamento che li vedrà impegnati in un autentico tour de force di sette giorni, che prevede mercoledì la gara di Coppa Italia contro il Parma e domenica la partita in trasferta con la Roma.

La vittoria in casa salentina manca da quattro giornate, dopo il successo con il Genoa, infatti, il Lecce ha perso con la Juventus e in casa con il Napoli, poi, è arrivato il pari casalingo con il Sassuolo e, ultimo, ripetiamo il punto conquistato a Udine. Il Toro dal canto suo, proviene, invece, da due stop di fila, nel Derby e dalla sconfitta in casa con l’Inter.

In occasione dell’incontro, mister Roberto D’Aversa, si è visto costretto a fare a meno del solo Blin, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato con i partenopei e decide di optare per tre cambi rispetto all’impegno in Friuli: fuori Strefezza, Oudin e Kaba e spazio a Banda, Rafia e Gonzalez.

La formazione iniziale

Il Lecce è sceso in campo, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Almqvist, Krstovic e Banda, a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro gara è del Lecce all’11, passaggio rasoterra di Gallo per Banda, il cui tiro dal limite è parato senza problemi da Milinkovic. Al 29mo la punizione dal limite di Lazaro si infrange sulla barriera. Al 30mop occasione per il Lecce, Almqvist entra in area, finta il tiro e scarica su Banda, la cui girata viene respinta con i pugni dall’estremo dei granata. Al 32mo nuova occasione per i salentini, Krstovic prende palla al limite, scarta tre avversari, entra in area e tira, ma anche questa volta il portiere si oppone. Al 33mo, la punta montenegrina spedisce fuori di testa. Al 38mo Ricci spara altissimo. Al 40mo nuova occasione per i salentini, Rafia lancia Almqvist, l’esterno brucia tutti, entra in area, si accentra e tira, ma anche questa volta Milinkovic si oppone. Al terzo minuto di recupero, il tiro al volo da trenta metri di Linetty, va sopra il montante. Al 44mo il tiro di Lazaro va di poco a lato.

Torino in vantaggio

Al 42mo, alla prima azione gli ospiti vanno in vantaggio. Cross rasoterra, Gonzalez non si respinge, Ricci colpisce male, la sfera arriva a Buongiorno che segna a porta sguarnita.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Al terzo il piatto dal limite di Ramadani rimpalla sulla gamba di un avversario e termina in corner. Al 13mo il colpo di testa di Sanabria va di poco alto. al 16mo Sanabria entra in area e al momento del tiro scivola e manda a lato. Al 27mo il tiro telefonato di Oudin termina tra le braccia del portiere. Al 31mo il colpo di tacco di Pongracic va alto. al 40mo Milinkovic, anticipa Piccoli prima che possa ribattere in rete.

Il Lecce paga anche questa volta la poca incisività dei primi minuti di gioco. I giallorossi pericolosi per tre volte, a fine primo tempo, vengono puniti da Buongiorno, complice anche una disattenzione difensiva. Questa volta, però, i ragazzi di D’Aversa non recuperano, complice anche la perfetta organizzazione di gioco difensiva dei granata. Ancora una volta, Juric si dimostra bestia nera della squadra salentina, con sei vittorie su altrettanti incontri. Mercoledì si torna in campo nella sfida di Coppa Italia con il Parma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongracic, 6 Baschirotto ©, 7 Almqvist (11 st Strefezza), 8 Rafia (11 st Oudin), 9 Krstovic (16 st Piccoli), 16 Gonzalez, 17 Gendrey, 20 Ramadani, 22 Banda (16 st Sansone), 25 Gallo (36 st Dorgu). A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 26 Smajlovic, 27 Strefezza, 59 Touba, 77 Kaba, 83 Samek, 91 Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Torino F.C.: 32 Milinkovic, 4 Buongiorno, 9 Sanabria, 11 Pellegri (19 st Zapata), 13 Rodriguez ©, 19 Bellanova (45+5 Zina), 20 Lazaro, 27 Vojvoda, 28 Ricci (36 st Tameze), 66 Gineitis (36 st Ilic), 77 Linetty. A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 7 Karamoh, 8 Ilic, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 23 Seck, 61 Tameze, 84 Antolini, 91 Zapata, 94 N’guessan. Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Gianluca Aureliano sez. di Bologna Assistenti: Pasquale De Meo sez. di Foggia – Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 IV Ufficiale: Niccolò Baroni sez. di Firenze VAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2 AVAR: Salvatore Longo sez. di Paola

Marcatori: 42 pt Buongiorno (T)

Note: ammoniti 10 pt Gineitis (T) 26 pt Linetty (T) 35 pt Gendrey (L) 35 pt Lazaro (T) 40n pt Rafia (L) 26 st Rodriguez (L) 33 st Gallo (L) 45+4 st Tameze (T) spettatori 26.123 incasso 420.181,10 angoli 3-0 per il Lecce recupero 3 pt 6 st.