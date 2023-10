Le pagelle di Lecce – Torino. I granata ingolfano i giallorossi, la rimonta stavolta non riesce

Stavolta il Lecce di D’Aversa non riesce nell’ impresa di rimontare un gol subito e deve leccarsi le ferite per una sconfitta che scaturisce al termine di una sfida bruttina con il Torino di Urbano Cairo. Le pagelle parlano di una squadra sottotono, che poteva accendere il match a metà del primo tempo ma ha trovato sulle sue orme un ottimo portiere avversario. Preso il gol, si è spenta la luce. Meglio non pensarci, incartare la sconfitta e pensare alla prossima (leggi la cronaca Lecce-Torino).

Analisi del match

Se tu fatichi le proverbiali sette camicie per segnare un gol dopo aver prodotto tanto gioco mentre i tuoi avversari alla prima occasione la buttano dentro, il problema è serio. Non è la prima volta che succede, anzi. In tante, troppe occasioni i ragazzi di D’Aversa sono costretti ad inseguire con il morale sotto i tacchetti, perché è una mazzata tremenda dover ripartire da -1 quando sei stato più volte ad un passo dalla marcatura. Stavolta è toccato a Buongiorno timbrare il cartellino per i granata con un tiro sottoporta imprendibile per Falcone su assist di Ricci, a seguito di una piccola-grande sbavatura difensiva in cui i salentini si sono fatti trovare impreparati.



Con le squadre allenate da Juric è sempre così, si fatica il doppio e si ottiene la metà anche se l’organico granata non sembra di primissima qualità. Ma i piemontesi sanno addormentare come pochi il match, salvo poi inventarsi accelerazioni fastidiose. Nella rete del tecnico croato, D’Aversa ci è cascato con entrambi i piedi.



Banda e Gonzalez al posto di Strefezza e Oudin sono state le novità poco fruttuosa della prima frazione in cui dopo mezz’ora di schermaglie di una partita sporca e ingolfata, il Lecce sembrava aver trovato il bandolo della matassa. Solo le prodezze di Milinkovic Savic avevano impedito la capitolazione granata. Il gol sembrava nell’ aria per i giallorossi quando Buongiorno li ha castigati con un tiro micidiale che ha raffreddato l’atmosfera in campo e sugli spalti.

Nella ripresa poca roba da vedere e da raccontare. Una partita sfilacciata, nervosa, senza né capo né coda. Il gol del Torino ha indirizzato la sfida sui binari preferiti dai granata, il risultato finale la conseguenza ovvia.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 5,5

Baschirotto: 6

Pongracic: 6

Gallo: 6

dall’ 81′ Dorgu: s.v.

Rafia: 5,5

dal 55′ Oudin: 5,5

Ramadani: 5,5

Gonzalez: 5,5

Almqvist: 5,5

dal 55′ Strefezza: 5,5

Krstovic: 5

dal 65′ Piccoli: 5

Banda: 5,5

dal 65′ Sansone: 5,5