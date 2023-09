Monza-Lecce 1-1, apre Krstovic e pareggia Colpani. Giallorossi stringono i denti e mantengono l’imbattibilità

Termina con il pareggio per 1-1 (gol di Krstovic e Colpani) la sfida tra Monza e Lecce. I giallorossi (leggi le pagelle), dopo il pareggio brianzolo e l’espulsione di Baschirotto, vengono letteralmente assediati, ma stringono i denti e conservano l’imbattibilità.

Dopo la sosta per le nazionali, è ripartito oggi il campionato dei giallorossi, impegnati allo “U-Power Stadium”, nella sfida che li ha visti opposti alla compagine allenata da Palladino.

Una gara che evoca ricordi piacevoli quella in Brianza, nella quale, nello scorso torneo, alcuni mesi fa, grazie al gol su calcio di rigore dell’ex Lorenzo Colombo – questo pomeriggio schierato titolare tra le file dei biancorosse – il Lecce conquistò vittoria e salvezza.

In occasione della partita mister Roberto D’Aversa, ha deciso ci affidarsi agli stessi uomini vittoriosi con la Salernitana, senza eccezione alcuna, con Banda che ha vinto il ballottaggio con Strefezza. A lui, quindi, l’allenatore ha affidato la corsia mancina d’attacco.

La formazione iniziale

I salentini, quindi, si sono schierati con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Rafia, Ramadani e Kaba in mediana; Almqvist, Krstovic e Banda, a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Tempo soli tre minuti di gioco che i giallorossi vanno in vantaggio

Lecce in avanti

Almqvist entra in area palla al piede e viene atterrato da Caldirola, per il sig. Mariani è calcio di rigore, dal dischetto si presenta Krstovic che con freddezza spiazza Sorrentino e porta i salentini in vantaggio.

Al 14mo Caldirola di testa manda su tabelloni.

Brianzoli ristabiliscono la parità

Al 20mo arriva il pari dei biancorossi. L’ex Colombo riceve palla al limite dell’area e trova il corridoio giusto per servire Colpani che con un tocco di sinistro supera Falcone.

Al 31mo rinvio sbagliato della difesa salentina, la palla arriva a Colombo, ma il suo tiro finisce di poco fuori. Al 33mo il tiro a giro di Banda viene parato senza problemi dall’estremo dei brianzoli. Al 44mo, ci riprova Banda di destro, ma Sorrentino para. A quarto minuto di recupero Colpani, su assist di Colombo, manda tra le braccia di Falcone.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al 52mo pericolo per il Lecce, Colpani riceve palla parte da destra, si accentra e tira, ma il rasoterra termina fuori.

Giallorossi in 10

Al 55mo i salentini rimangono in inferiorità numerica. Baschirotto, all’interno della lunetta, compie un fallo con il piede a martello nei confronti dell’ex compagno Colombo. Il sig. Marinelli estrae il rosso all’indirizzo del centrale veneto, decisione che viene confermata anche dal Var.

Al 66mo occasionissima per la squadra di Palladino. Dany Mota riceve palla e tira a botta sicura, Falcone compie un miracolo e riesce a respingere, la sfera torna sui piedi dell’attaccante dei biancorossi, che spara alto.

Monza in vantaggio, ma il Var annulla

Al 69mo la squadra brianzola va in gol. Batti e ribatti in area, la palla arriva a Carboni che mette in gol. I calciatori esultano, ma l’arbitro viene richiamato al Var e dopo aver visionato le immagini, annulla per un fuorigioco di rientro proprio dell’autore della marcatura.

Al 75mo, padroni di casa nuovamente vicini al vantaggio con il tiro di Carboni, ma anche questa volta l’estremo dei salentini nega la gioia del gol. All’82mo ancora un pericolo per i salentini, Dany Mota viene servito in area a tira a due passi dal portiere giallorosso che compie un nuovo miracolo e riesce ad opporsi.

Ristabilita la parità numerica

All’85mo viene ristabilita la parità numerica. Caldirola compie un fallo sul neo-entrato Piccoli, per il direttore di gara è fallo e secondo giallo.

Al quarto minuto di recupero sempre Dany Mota di testa da ottima posizione manda fuori.

I giallorossi passano in vantaggio, giocano bene fino al pari, poi, escono i padroni di casa che mettono sotto assedio la porta dei ragazzi di D’Aversa che, rimane inviolata un po’ grazie a Falcone, un po’ per gli errori personali. Poi arriva l’espulsione di Baschirotto, ma i salentini riescono a tenere e portare a casa un punto importantissimo. Una prestazione un po’ più sofferta quella di oggi, ma che fortunatamente è terminata con l’imbattibilità. Venerdì sera si torna sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida contro il Genoa.