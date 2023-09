Le pagelle di Monza – Lecce. Baschirotto troppa foga, Falcone blinda la porta

Ottimo punto quello che il Lecce di D’Aversa strappa al Monza di Palladino (leggi la cronaca del match), viaggiando in perfetta media inglese ovvero vittoria in casa e pari in trasferta. Dopo un recupero stile Mondiale del Qatar di ben 9′ concesso dall’ incerto arbitro Marinelli di Tivoli, i giallorossi tornano a casa ancora imbattuti. L’organizzazione tattica del Lecce è indiscutibile, la mano del tecnico si vede eccome. Il gol preso è una disattenzione difensiva che ci può stare.

La svolta al match l’ha data l’espulsione di Baschirotto che, ancora una volta, eccede in foga…anche se un giallo sarebbe stato sufficiente. Da lì in poi i salentini si sono dovuti esclusivamente difendere e per il punto portato a casa si deve accendere un cero a San Falcone che torna a livelli super.

Krstovic non stupisce più, viaggia alla media di un gol a partita e si prende anche la responsabilità di calciare il penalty al 3′.

Bravissimo Kaba, bravi Ramadani, Banda e Almqvist, soprattutto nella prima frazione. Rafia sotto i suoi soliti standard.

Le pagelle

Falcone: 8

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 6

Pongracic: 6,5

Gallo: 6

dal 74′ Dorgu: 6,5

Kaba: 7

Ramadani: 6,5

Rafia: 6

dal 54′ Blin: 6,5

Almqvist: 6,5

dal 78’Touba: s.v.

Krstovic: 7

dal 78′ Piccoli: s.v.

Banda: 6,5

dal 74′ Strefezza: 6