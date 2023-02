Cremonese-Lecce 0-2, i giallorossi ritrovano la vittoria. Baschirotto e Strefezza servono il riscatto

I giallorossi entrano in campo concentrati, attendono e al momento giusto, colpiscono e raddoppiano e chiudono la pratica (le pagelle dei salentini). Termina 2-1 per il Lecce la sfida che lo ha visto opposto alla Cremonese.

Dopo il brutto stop interno contro la Salernitana, questo pomeriggio, per i giallorossi di mister Marco Baroni, è stato tempo di scendere nuovamente in campo nella sfida che li ha visti opposti alla Cremonese fanalino di coda del massimo torneo.

Umore alle stelle per i grigiorossi di Ballardini, reduci dalla sfida vincente di Coppa Italia – ribaltando i pronostici – con la Roma, la compagine salentina, invece, ha iniziato nel peggiore dei modi il girone di ritorno, con la sconfitta contro gli uomini di Nicola, successiva a quella di Verona.

In occasione della partita con i grigiorossi, l’allenatore toscano, viste le assenze di Maleh e Ceesay, ha scelte obbligate a centrocampo e in attacco, invece, per quel che riguarda il reparto arretrato, c’è il rientro di Gallo dall’inizio.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtito e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Al settimo minuto giallorossi pericolosi con il tiro di Colombo di poco fuori. Al 22mo Vasquez a pochi metri da Falcone manda alto. Al 29mo nuovo pericolo per il Lecce. Daniel Ciofani stacca di testa e incorna, ma l’estremo dei salentini si fa trovare pronto e para. Al 31mo nuovo colpo di testa di Ciofani, ma anche in questo caso il portiere dei giallorossi para. Al 39mo prima sostituzione per il Lecce, Alexis Blin è costretto a lasciare il terreno di gioco e al suo posto spazio a Kristoffer Askildsen.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini cominciano con lo stesso undici che ha concluso la prima frazione di gioco

Al 49mo Cremonese a un passo dal gol. Vasquez entra in area, si libera del diretto marcatore e tira, la palla sfila di pochissimo sulla destra. Un minuto dopo ci prova Colombo da distanza ravvicinata, ma la sfera esce larga sulla sinistra.

Giallorossi in vantaggio

Al 59mo arriva il vantaggio dei giallorossi. Calcio d’angolo per il Lecce, Strefezza passa a Di Francesco che crossa, Baschirotto sceglie il tempo giusto, si inserisce perfettamente e di testa trafigge Carnesecchi.

Al 65mo Dessers tira, ma Falcone para senza problemi.

Raddoppio salentino

Al 69mo arriva il raddoppio del Lecce. Strefezza riceve palla, punta l’avversario, lo supera e giunto al limite dell’area, guarda il portiere e con un sinistro a giro insacca per il secondo gol

All’88mo occasionissima per i salentini. Scambio Colombo-Banda, lo zambiano si trova solo davanti al portiere e tira, ma l’estremo grigiorosso compie un miracolo e riesce a parare. All’ultimo minuto di recupero, Falcone respinge in corner la botta di Felix.

Serviva un riscatto dopo gli stop contro Verona e Salernitana ed è stato prontamente servito. I ragazzi di mister Baroni ritrovano la verve, e dopo un buon primo tempo, nella ripresa colpiscono due volte con Baschirotto e Strefezza, cannoniere della formazione. Una gara ben giocata dal Lecce, nella quale ha saputo attendere, soffrire un po e, al momento giusto colpire, raddoppiare e creare altre occasioni per la terza marcatura. Sabato si torna nuovamente in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Roma