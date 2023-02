Le pagelle di Cremonese – Lecce, i giallorossi top in tutti i reparti

Un Lecce ordinato, tosto, cinico, quadrato archivia la difficile trasferta dello ‘Zini’ battendo la Cremonese con un netto 2 a 0 (la cronaca del match). Sempre padroni del campo, gli uomini di Baroni danno l’impressione di sapere ciò che vogliono sin dall’inizio del match. La squadra di Ballardini forse paga la stanchezza delle fatiche di Coppa Italia; Hjulmand e compagni sono troppa roba per i lombardi. Nella ripresa infatti vanno in scena le specialità della casa: il corazziere Baschirotto buca la porta di Carnesecchi con un colpo di testa che sfonda la rete e poco dopo Strefezza la piazza nell’angolo alla sua maniera. Vittoria che vale tanto quella del Lecce, al terzo successo esterno stagionale. Gonzalez e Askildsen corrono per due e Hjulmand fa il solito figurone. Bravo Di Francesco, sempre brillante. Prove toste di Gallo e Colombo.

Falcone: 6,5

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 7,5

Umtiti: 7

Gallo: 7

Blin: 6,5

dal 39′ Askildsen: 6,5

Hjulmand: 7

Gonzalez: 7

dall’87’ Helgason: s.v.

Strefezza: 7,5

dal 74′ Oudin: s.v.

Colombo: 6,5

dall’87’ Voelkerling Persson:

Di Francesco: 7

dal 74′ Banda: s.v.