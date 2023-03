Lecce, il pre-gara di Baroni contro la Fiorentina. I convocati della sfida in Toscana

L’unica novità rispetto alla sconfitta contro il Torino dovrebbe essere il ritorno dall’inizio di Colombo, per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa abbattuta dal Torino, anche se l’allenatore ha detto di voler prendere qualche ora per compiere le scelte definitive. Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Franchi” nella sfida che li vedrà opposti alla Fiorentina, reduce da una serie di buoni risultati nelle ultime uscite a dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, in una gara nella quale i salentini cercheranno di invertire il trend negativo che li ha visti perdere le ultime tre gare.

“Affronteremo una squadra forte che prima ha avuto qualche difficoltà, ma poi si è ripresa. Siamo contenti per le convocazioni in Nazionale ed è merito di tutti e non solo dei singoli calciatori. La squadra sta bene, dal punto di vista prestativo e produttivo e dobbiamo giocare come è nelle nostre corde”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia del match.

“Ho diversi dubbi di formazione, ho detto ai ragazzi che ci sarà da lavorare, sacrificarsi e attaccare e per me non è una preoccupazione chi parte o subentra, è certo, però, che sono tutti pronti.

Non mi esalto mai e tantomeno mi deprimo, stiamo facendo il nostro campionato e sono sereno e concentrato sempre sul lavoro, ma non solo io, tutti. Nella vita occorre sempre il giusto equilibrio.

Nell’ultima partita abbiamo prodotto di più rispetto a quando abbiamo vinto e dobbiamo continuare su questa strada con prestazioni centrate.

La Fiorentina è la società che mi ha fatto crescere e dare vita a questo sogno, è la mia città e teniamo tutti a fare bene, dobbiamo ricominciare a fare punti, con le nostre componenti.

Non ci sarà ritiro durante la sosta, stiamo bene dal punto di vista fisico e mentale, ma c’è anche bisogno di rifiatare un po’ e questo discorso vale per tutte le squadre del torneo. Dopo la partita concederò un paio di giorni di riposo e così accadrà anche dopo la pausa”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la partita contro la “Viola”: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Hjulmand; Helgason; Maleh, Gonzalez; Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Ceesay Voelkering.