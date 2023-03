Fiorentina-Lecce 1-0, i giallorossi servono il poker di sconfitte. Ai viola basta l’autogol di Gallo

Al 32mo il tocco in area di Di Francesco finisce fuori. All 33mo Falcone si distende sul rasoterra di Barak. Al 35mo Terracciano para senza problemi il colpo di testa di Colombo. Al 38mo il colpo di testa di Saponara va alto. All’ultimo minuto della prima frazione Kouamè viene anticipato da Falcone.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Trascorrono tre minuti e i salentini vanno vicini al pari. Assist di Strfezza per Di Francesco, l’esterno si gira, ma con una grande parata Terracciano nega il gol. Al 60mo Nico Gonzalez manda fuori da venti metri. Al 66mo il tiro di Gallo viene parato dall’estremo dei viola. Al 70mo doppio cambio per il Lecce, fuori Strefezza e Blin e dentro rispettivamente Oudin e l’ex Maleh. Al 77mo arriva l’esordio in giallorosso per Cassandro – terzino destro arrivato a gennaio dal Cittadella – che prende il posto di Gendrey uscito in preda ai crampi. Al 79mo facile parata per l’estremo dei salentini sul colpo di testa di Cabral. All’84mo Cabral respinge involontariamente il tiro di Mandragora. Al secondo di recupero, Falcone si oppone alla botta di Bonaventura. All’ultimo minuto di gioco Cassandro respinge il tiro di Sottil.