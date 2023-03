Le pagelle di Fiorentina – Lecce. Giallorossi timidi, persiste il mal d’attacco

Il calcio è un gioco, tutto sommato, molto semplice. Vince chi segna. Ma per segnare bisogna tirare in porta e i giallorossi di Baroni difettano in questo fondamentale (la cronaca del match). Lo dicono le pagelle di una sfida mediocre. La Fiorentina di Italiano batte il Lecce di Baroni con una sfortunata autorete di Gallo ma sulle giustezza del risultato nulla si può dire. Facciamo i conti con una fase involutiva dei Salentini, spuntati e timidi in attacco. Così basta una sola disattenzione difensiva per perdere tre punti importanti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I giallorossi non fanno molti passi indietro rispetto alle recenti trasferte, ma non ne fanno nemmeno in avanti. Resta una squadra irrisolta, liofilizzata, senza particolare verve. Adesso testa alla prossima in casa dell’Empoli dove i punti varranno doppio. La vittoria della Danp di Stankovic sul Verona a di Zaffaroni mitiga la sconfitta leccese in Toscana. Zona retrocessione a +8.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

dal 78′ Cassandro: s.v.

Baschirotto: 6

Umtiti: 5,5

Gallo: 5

Blin: 5,5

dal 70: Maleh: s.v.

Hjulmand: 5,5

Gonzalez: 6

dal 78′ Helgason: s.v.

Strefezza: 6

dal 70′ Oudin: s.v.

Colombo: 5

dall’84’ Ceesay: s.v.

Di Francesco: 6