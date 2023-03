Inter-Lecce 2-0, giallorossi mai in partita puniti da Mkhitaryan e Lautaro Martinez

Con i gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, i nerazzurri battono i giallorossi (le pagelle)e raggiungono il secondo posto in solitaria. Termina 2-0 per l’Inter la sfida contro il Lecce.

Finalmente, la parola dalle aule dei tribunali è passata al terreno di gioco.

Dopo una settimana in cui le polemiche non sono mancate a causa del botta e risposta tra società di “Via Colonnello Costadura” e istituzioni, circa il diniego di trasferta per i tifosi giallorossi, braccio di ferro vinto solo nella mattinata di ieri dal sodalizio del Presidente Sticchi Damiani, questa sera capitan Hjulmand e compagni, sono scesi sul campo di “San Siro” nella sfida che li ha visti opposti all’Inter.

In occasione della gara contro la compagine di Simone Inzaghi, mister Marco Baroni si è visto costretto a fare a meno per la prima volta in stagione di Baschirotto, ma ha ritrovato Umtiti schierato al centro della difesa con Tuia, inoltre, sulla corsia sinistra, Pezzella viene preferito a Gallo; in mediana, c’è stata la conferma di Maleh e l’avvicendamento tra Blin e Gonzalez, mentre, nel reparto avanzato è tornato Di Francesco, con Ceesay partito per la terza volta consecutiva titolare.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Umtiti e Gallo; Gonzalez, Hjulmand e Maleh in mediana; Strefezza, Ceesay e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è nerazzurro con Calhanoglu, ma Falcone para senza problemi. Al 17mo il Lecce si rende pericoloso. Ceesay si libera dei difensori e tira, Onana si distende e fa suo il pallone. Al 20mo Dzeko di testa manda di pochissimo a lato.

Nerazzurri in vantaggio

Al 29mo i padroni di casa vanno in vantaggio. Barella entra in area, tira, ma la sfera viene respinta dalla difesa, il centrocampista sardo, però, riconquista palla, passa a Mkhitaryan che scocca una bordata che si insacca alla destar di Falcone.

Al 42mo Lautaro spedisce alle stelle di testa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Raddoppio di Martinez

Tempo meno di dieci minuti dall’inizio della ripresa che i nerazzurri raddoppiano. Dumpries riceve palla e crossa all’indirizzo di Lautaro Martinez anticipa tutti e insacca per il 2-0.

Al 59mo doppio cambio per Baroni, fuori Maleh e Strefezza e dentro rispettivamente Blin e Oudin. Al 65mo Romagnoli prende il posto di Tuia, per lui è l’esordio in maglia giallorossa. Al 66mo il tiro telefonato di Dzeco viene parato senza problemi. Al 72mo il tiro di Bastoni termina a lato. Al 73mo Di Francesco manda fuori da posizione decentrata. Al 77mo tocca a Blin mandare fuori. All’82mo arriva la prima occasione per il Lecce, Di Francesco crossa all’indirizzo di Hjulmand il capitano anticipa tutti e colpisce di testa, ma la sfera termina fuori.

I giallorossi mai in partita, perdono contro i ragazzi di Simone Inzaghi e rimangono a secco di punti per la seconda gara consecutiva. La formazione di Baroni ha subito per tutto l’arco della partita l’iniziativa dei nerazzurri. Domenica salentini del lunch match contro il Torino.