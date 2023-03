Nessun miracolo, giallorossi ‘poca roba’ per i nerazzurri. Le pagelle di Inter – Lecce

Chi aspettava il miracolo del Lecce a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi è rimasto deluso. La squadra di Baroni, perde per 2 a 0 alla Scala del calcio (la cronaca). Tutto come da previsioni dei bookmakers e nessun felice imprevisto; il Lecce vittima sacrificale doveva essere e vittima sacrificale è stato. Anzi, molto importante è riusltato non ‘sbracare’ e perdere con dignità. Non si è mai tirato in porta, è vero; ma non si sono mai lasciate praterie agli avversari. Meglio concentrarsi sulla sfida della prossima settimana: domenica 12 marzo, nel lunch match delle 12.30, Hjulmand e compagni affronteranno il Torino di Juric. Nel frattempo Verona, Spezia, Empoli, Salernitana e Sampdoria non vanno oltre il pari e rosicchiano ai giallorossi solo un punto.

Di Mkhitaryan e Lautaro Martinez le marcature interiste. Strefezza e Di Francesco non hanno mai ‘acceso’ l’attacco’; Hjulmand ha provato a compattare la squadra ma Maleh non è Blin e qualche sbavatura si è notata. Tuia e Umtiti hanno messo muscoli e cuore, l’assenza di Baschirotto non si è sentita più di tanto. Pezzella e Gendrey hanno fatto ciò che potevano fare. Inutile stare a trovare il pelo nell’uovo; meglio archiviare e pensare al Toro.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 5,5

Tuia: 6

dal 65′ Romagnoli: s.v.

Umtiti: 6

Pezzella: 5,5

Maleh: 5,5

dal 57′ Blin: s.v.

Hjulmand: 5,5

Gonzalez: 5,5

dall’ 83′ Helgason: s.v.

Strefezza: 5,5

dal 57′ Oudin: s.v.

Ceesay: 5,5

Di Francesco: 6

dall’ 83′ Banda: s.v.