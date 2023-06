Lecce-Bologna 2-3, una dolce sconfitta per i giallorossi. È il momento di festeggiare

Termina 2-3 la gara tra Lecce e Bologna, una partita vivace, condita da cinque bei gol, anche le il terzo dei rossoblù oltre il tempo massimo, ma con i giallorossi che festeggiano la salvezza (leggi le pagelle del match).

Con la salvezza conquistata grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Colombo che ha regalato la vittoria con il Monza, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Bologna, nell’ultima giornata del Campionato 2022/2023.

Una gara vera è ciò che nella consueta conferenza stampa pre-gara si è augurato mister Marco Baroni, certo che anche i suoi ragazzi lo seguiranno in questo atto finale del torneo.

L’allenatore toscano, quindi, nella partita contro la compagine felsinea, ha deciso di schierare la migliore formazione possibile, con le sole novità del rientro ci capitan Hjulmand dall’inizio e il centro dell’attacco affidato al match winner di domenica scorsa.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato con il consueto 4-3-3 con: falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Oudin in mediana; Strefezza, Colombo e Banda a comporre il tridente d’attacco

Il primo tempo

Trascorrono solo 40 secondi, che i giallorossi vanno vicini al gol. Rimessa laterale di Gallo per Colombo, l’attaccante scola Milan non ci pensa un attimo e dalla trequarti tira, ma Skorupski sulla linea devia in angolo.

Giallorossi in vantaggio

Al 17mo il Lecce va in vantaggio. Hjulmand serve Strefezza sulla fascia, l’esterno italo-brasiliano crossa rasoterra per l’accorrente Banda che in corsa trafigge Skorupski.

Un giro di lancette dopo i rossoblù giungono al pareggio con Arnautovic, il sig. Ghersini dapprima convalida, ma dopo il consulto con la sala Var, annulla per una precedente posizione di offside di Orsolini. Al 29mo Bologna vicino al gol con il solito Arnautovic che, però, si vede respinto il tiro da Falcone. Al 43mo salentini vicini al raddoppio. Traversone di Strefezza e colpo di testa di Banda da buonissima posizione, ma l’estremo dei felsinei riesce a parare. Al 45mo ci prova Barrow dal limite, ma il portiere dei salentini è attento e si distende.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Colombo e dentro Ceesay.

Al settimo il tiro a giro di Oudin dal limite va a lato.

Pareggio Bologna

Al 14mo la compagine felsinea giunge al pareggio. Traversone dalla destra palla arriva al liberissimo Arnautovic che, indisturbato, deposita alle spalle di Falcone.

Al 21mo giallorossi pericolosi con la botta dalla distanza di Gallo. Al 27mo Strefezza spara alle stelle. Al 34mo Skorupski si oppone alla botta di Ceesay.

Bologna in vantaggio

Al 36mo la compagine di Thiago Motta supera i giallorossi. Il neoentrato Zirkzee riceve palla al limite, si gira, Umtiti non riesce a intervenire e di sinistro insacca la palla alle spalle di Falcone.

L’eurogol di Oudin

Al 43mo arriva il pari. Pezzella riceve palla, scarica per il capitano che crossa, sulla sfera arriva Oudin che al volo di sinistro buca la porta di Skorupski.

sorpasso Bologna

Al 46mo della ripresa, a tempo pienamente scaduto arriva il nuovo sorpasso rossoblù. Contropiede dei felsinei, la palla arriva a Ferguson che tira a giro, la sfera supera Falcone, batte contro il palo interno ed entra in porta.

Si chiude la stagione come si è iniziata la stagione, con una sconfitta, ma poco importa oggi il risultato. Ciò che conta che oggi è stata una vera e propria festa, davanti al pubblico delle grandissime occasioni che non ha mai fatto mancare il proprio incitamento. Adesso è il momento di godersi i festeggiamenti e poi, dare il via alla programmazione della nuova stagione.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (1 st Ceesay), 17 Gendrey, 22 Banda (10 st Maleh), 25 Gallo (24 st Pezzella), 27 Strefezza, 28 Oudin, 29 Blin, 42 Hjulmand ©, 93 Umtiti (45 st Romagnoli). A disp: 1 Bleva, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 5 Pongracic, 7 Askildsen, 13 Tuia, 14 Helgason, 16 Gonzalez, 18 Ceccaroni, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 84 Cassandro, 97 Pezzella. All. Baroni

Bologna F.C.: 28 Skorupski, 3 Posh, (28 st DE Silvestri) 6 Moro, 7 Orsolini (16 st Sansone), 9 Arnautovic (28 st Zorkzee), 14 Bonifazi, 17 Medel © (16 st Pythia), 20 Aebischer, 26 Lucumì, 50 Cambiaso, 99 Barrow (16 st Ferguson) A disp: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 4 Sosa, 10 Sansone, 11Zirkzee, 19 Ferguson, 22 Lygiannis, 25 Pyyhtia, 29 De Silvestris. All. Thiago Motta.

Arbitro: Piccinini di Forlì; Assistenti Capaldo-Yoshikawa; IV Ufficiale Paterna; Var Di Martino; Avar Ghersini.

Marcatori: 17 pt Banda (L) 14 st Arnautovic (B) 36 st Zirkzee 43 st Oudin (L) 45+6 st Ferguson

Note: ammoniti 35 pt Posh (B) spettatori 25.816 incasso 431.191,94 angoli 6-2 per il Lecce recupero 2 pt 5 st.