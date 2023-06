Le pagelle di Lecce – Bologna. Gol di Banda e Oudin ma i rossoblù ne fanno 3

Festa doveva essere e festa è stata al Via del Mare di Lecce nell’ultima giornata del campionato di Serie A della stagione 2022-2023. Lo dicono anche le pagelle che assegnano un’ampia sufficienza a tutti gli atleti dopo la salvezza raggiunta con una giornata di anticipo, malgrado qualche disattenzione difensiva che è costata la sconfitta tra le mura amiche, l’ennesima a dire il vero. I giallorossi di Marco Baroni hanno perso per 3 a 2 contro il Bologna di Thiago Motta, probabilmente all’ultima per entrambi alla guida delle rispettive compagini (leggi la cronaca del match). Una partita vera in cui sono scesi in campo tutti i titolari per rispetto nei confronti della regolarità del torneo e per dimostrare che in Salento non si scherza quando ci sono da rispettare le regole della sportività. Alla rete al 17′ dello zambiano Lameck Banda ha risposto Marko Arnautovic nella ripresa al 58′. Proprio all’austriaco era stato annullato un gol nella prima frazione al 20′. All’81’ il talento olandese di Joshua Zirkzee ha portato il match a favore dei felsinei. Ma Remi Oudin che ormai ha evidentemente il ‘piede caldo’ aveva sentenziato il pareggio all’88’. Al 97′ lo scozzese Ferguson, che in estate era in procinto di accasarsi in Salento, ha segnato il gol decisivo del 3 a 2 per gli emiliani.

Nella ripresa girandola di sostituzioni con l’ingresso in campo di Ceesay per Colombo, Maleh per Banda, Pezzella per Gallo, Romagnoli per Umtiti a cui è stata riservata una vera e propria standing ovation.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6

Baschirotto: 6



Umtiti: 6

Gallo: 6

dal 69′ Pezzella: s.v.

Blin: 6,5

Hjulmand: 6,5



Oudin: 6,5

Strefezza: 6,5

Colombo: 6

dal 46′ Ceesay: 6

Banda: 7

dal 56′ Maleh: 6

Le altre partite della 38ma giornata

Atalanta-Monza: 5-2

Lecce-Bologna: 2-3

Milan-Verona: 3-1

Udinese-Juventus: 0-1

Roma-Spezia 2-1

Napoli-Sampdoria: 2-0

Sassuolo-Fiorentina: 1-3

Cremonese-Salernitana: 2-0

Torino-Inter: 0-1

Empoli-Lazio: 0-2

Classifica Finale

Napoli 90, Lazio 74, Inter 72, Milan 70, Atalanta 64, Roma 63, Juventus 62, Fiorentina 56, Bologna 54, Torino 53, Monza 52, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia ed Hellas Verona 31, Cremonese 27, Sampdoria 19.

Verdetti

In Champions League: Napoli, Lazio, Inter, Milan.

In Europa League: Atalanta, Roma.

In Conference League: Juventus.

Se la Fiorentina dovesse vincere la finale di Conference League 2023 contro il West Ham andrebbe di diritto in Europa League.

Sub judice la posizione della Juventus che potrebbe essere esclusa dalle coppe europee dalla UEFA e lascerebbe il posto libero a Fiorentina (se dovesse perdere la finale di Conference League) o Bologna.

Retrocedono in Serie B: Sampdoria, Cremonese e la perdente dello spareggio Spezia – Hellas Verona.

Promosse in Serie A dalla Serie B: Frosinone, Genoa e la vincente di Bari-Cagliari.

L’addio di Ibra al calcio giocato

Alla fine di Milan – Verona, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato l’addio al calcio giocato. Troppi infortuni hanno suggerito lo stop al fenomeno svedese. Il mondo del pallone perde un grande protagonista.