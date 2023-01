Lecce-Milan 2-2, Blin e Baschirotto non bastano. Giallorossi rimontati nella ripresa

In vantaggio di due gol i giallorossi nella ripresa subiscono la pressione dei rossoneri, calano fisicamente e vengono raggiunti dal Diavolo. Finisce 2-2 la partita che ha visto opposto il Lecce al Milan (leggi le pagelle).

Mettere a segno il sesto risultato utile di fila, contro una squadra accesa, come ha detto mister Baroni e che arriva nel Salento reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia. È stato questo lo scopo dei giallorossi che questa sera sono scesi in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” – ancora una volta tutto esaurito – nella sfida che li ha visti opposti ai Campioni d’Italia del Milan.

In occasione della partita contro la compagine meneghina, il tecnico dei salentini ha ritrovato il suo capitano che ha scontato il turno di squalifica, inoltre, novità di giornata, decide di schierare dall’inizio Pezzella al posto di Gallo, concedendo un turno di riposo a Blin che si è accomodato in panchina. Per il resto ha confermato in toto lo schieramento iniziale visto all’opera contro lo Spezia.

La formazione iniziale

Il Lecce è quindi sceso in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 2 minuti e 51 secondi che il Lecce va in vantaggio.

Giallorossi in gol

Tomori perde palla a centrocampo, Di Francesco è rapido a impossessarsi della sfera e si invola sulla fascia destra, crossa al centro per l’accorrente Blin che con il piatto appoggia alle spalle di Tatarusanu.

Trascorrono due minuti e i giallorossi hanno l’occasione per il raddoppio. Gendrey lancia Di Francesco, l’esterno pisano stoppa bene, ma solo davanti dall’estremo milanista manda fuori. Al 10mo rossoneri a un passo dal pareggio. Disattenzione della difesa salentina che lascia solo Saelemaekers che calcia a botta sicura, Falcone, però, compie un miracolo e respinge. Al 14mo il tiro a giro dal limite di Di Francesco termina di poco fuori. Ak 18mo Strefezza manda fuori.

Baschirotto raddoppia

Al 23mo arriva il meritatissimo raddoppio per il Lecce. Calcio d’angolo per i salentini, del tiro si incarica Strefezza che mette al centro per Baschirotto che di testa anticipa tutti e segna.

Al 34mo Strefezza manda alle stelle. Al 39mo la girata in area di Saelemaekers finisce sopra la traversa. Al 43mo occasione per il Milan. Calabria crossa all’indirizzo di Giroud, l’attaccante transalpino sale alle stelle e incorna perfettamente di testa, ma l’estremo difensore dei salentini con un colpo di reni, devia in corner.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al quarto il tiro-cross di Diaz termina di poco alto.

Il Milan accorcia le distanze

Al 13mo i rossoneri accorciano. Parapiglia in area giallorossa, la palla arriva a Messias che calcia a botta sicura, Falcone compie il terzo intervento decisivo di giornata, ma la sfera termina sui piedi di Leao che con un tiro a giro riesce a insaccare.

Al 23mo la punizione dal limite di Strefezza termina altissima.

Pareggio rossonero

Al 26mo arriva il pari milanista. Cross di Leao, anche questa volta Giroud sale in cielo e appoggia di testa per Calabria che insacca alle spalle di Falcone.

Al 33mo Calabria al volo manda fuori. Al 37mo Gendrey da trenta metri spara alto. Al 37mo incursione di Gallo in area, il terzino palermitano tira quasi dalla linea di fondo, ma la palla è disiata in corner. Al 40mo Tatarusanu si oppone con i pugni a Strefezza.

Un tempo per parte e un pareggio giusto, che forse lascia l‘amaro in bocca, ma va bene così, perché nel secondo tempo gli uomini di Pialo hanno attaccato a testa bassa e creato non pochi grattacapi ai giallorossi. Con questo pari non è arrivata la vittoria, ma prosegue la striscia positiva di risultati utili arrivati a sei. Adesso tempo di rifiatare e poi si riprenderà la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro il Verona.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto, 9 Colombo (27 st Voelkerling), 11 Di Francesco (27 st Banda), 16 Gonzalez (17 st Maleh), 17 Gendrey, 25 Gallo, 27 Strefezza (44 st Oudin), 29 Blin, 42 Hjulmand ©, 93 Umtiti. 97 Pezzella (17 st Gallo). A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 13 Tuia, 14 Helgason, 22 Banda, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 32 Maleh, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

A.C. Milan: 1 Tatarusanu, 2 Calabria © (40 st Kjaer), 4 Bennacer, 9 Giroud, 10 Diaz (24 st Kjaer), 17 Leao, 19 Hernandez (1 st Dest), 20 Kalulu, 23 Tomori, 32 Pobega (40 st Vranckx), 56 Saelemaekers (1 st Messias). A disposizione: 77 Vasquez, 83 Mirante, 7 Adli, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 30 Messias, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 90n De Ketelaere, 94 Bozzolan. Allenatore: S. Pioli

Arbitro: Daniele Orsato della sez. di Schio. Assistenti: Niccolo Pagliardini della sez. di Arezzo – Marcello Rossi della sez. di Biella. IV Ufficiale: Luca Massimi della sez. di Termoli. VAR: Paolo Mazzoleni della sez. di Bergamo. AVAR: Salvatore Longo della sez. di Paola.

Marcatori: 3 pt Blin (L) 23 pt Baschirotto (L) 13 st Leao (M) 26 st Calabria (M)

Note: ammoniti 19 st Maleh (L) 22 st Calabria (M) spettatori 25.942 incasso 786.946,94 angoli 6-3 per il Lecce recupero 2 pt 5 st