Le pagelle di Lecce – Milan. Giallorossi super, squadra rocciosa con una grande anima

Un Lecce stratosferico nel primo tempo e in debito d’ossigeno nel secondo pareggia per 2 a 2 contro il Milan di Stefano Pioli. Resta l’amaro in bocca per il doppio vantaggio con cui la squadra di Baroni era andata al riposo al termine della prima frazione di gioco (leggi la cronaca del match). Tuttavia, visto il ritorno in campo del Milan nella ripresa, alla fine può andare bene così. L’ennesimo punto d’oro di una compagine che non finisce di stupire per sagacia tattica, abnegazione, disciplina, coraggio. Il calo fisico del secondo tempo è stato quasi fisiologico. Su tutti, ancora una volta, Baschirotto e Umtiti, semplicemente perfetti. La sbavatura sul gol del pareggio milanista fa parte del gioco. Strefezza e Di Francesco hanno effettuato la solita bella prestazione di movimento e di tecnica.

Il centrocampo è una certezza, con Blin che merita una ‘stella’ in più per l’intelligenza tattica che mette in ogni giocata, sia in fase di possesso che in fase di non possesso.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 6,5

Baschirotto: 7

Umtiti: 7

Pezzella: 6,5

dal 62′ Gallo: 6



Blin: 6,5

Hjulmand: 6,5

Gonzalez: 6

dal 62′ Maleh: 6



Strefezza: 6,5

dall’89’ Oudin: s.v.

Colombo: 6

dal 72′ Voelkerling Persson: s.v.

Di Francesco: 6,5

dal 72′ Banda: s.v.