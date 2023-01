Lecce-Salernitana 1-2, giallorossi imprecisi e confusionari. Strefezza non basta a servire la rimonta

In uno stadio “Via del Mare” gremito pesostenerli, i giallorossi steccano la prima di ritorno. Finisce 2-1 per la Salernitana la sfida che l’ha vista opposta al Lecce (leggi le pagelle).

Dopo la sconfitta di Verona di sabato pomeriggio, questa sera, i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti alla Salernitana, per dare il via al girone di ritorno del Campionato di Serie A e, soprattutto, trovare l’immediato riscatto.

Lo stop con gli scaligeri, infatti, ha interrotto la serie di sei risultati utili consecutivi che ha fatto sì che la compagine salentina mettesse in cassaforte 12 punti che l’hanno portata in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, capitan Hjulmand e compagni quindi, hanno affrontato la formazione granata, con il chiaro intento di ritrovare prontamente la vittoria.

In occasione della gara, mister Marco Baroni, nonostante le preoccupazioni seguite al post Verona per la condizione fisica di Umtiti, Gendrey, Gallo e Blin ha recuperato tutti, ma decide di optare per tre cambi: fuori Gallo Gonzalez Di Francesco e dentro, rispettivamente, Pezzella, Maleh e Oudin.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella; Blin Hjulmand e Maleh in mediana; Strefezza, Colombo e Oudin a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono poco più di quattro minuti e la Salernitana va in vantaggio.

Salernitana in gol

Lancio lungo dei granata, Pezzella respinge di testa sui piedi di Dia che da tyrenta metri, con un destro di controbalzo, mette la palla nell’angolino destro della porta difesa da Falcone.

Trascorrono due minuti e i campani si rendono pericolosi con un tiro dal limite di che l’estremo dei salentini devia in corner. All’11mo Strefezza ci prova da fuori, ma manda alle stelle. Al 16mo, Umtiti, su corner di Strefezza, solo davanti al portiere, manda di testa fuori.

Raddoppio granata

Al 20mo arriva il secondo gol per la compagine di Nicola. Oudin perde palla a centrocampo ai danni di Dia che passa a Vilhena, la difesa rimane immobile e il calciatore dei campani, solo davanti al portiere giallorosso deposita in rete.

I giallorossi accorciano

Trascorrono poco più di due minuti e i salentini accorciano le distanze. Pezzella si invola sulla sinistra e crossa all’indirizzo di Strefezza che controlla e mette in rete da posizione defilata.