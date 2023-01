Le pagelle di Lecce – Salernitana. I giallorossi di Baroni imprecisi e prevedibili

Un Lecce scarico, lento e impreciso perde in casa con la Salernitana di Davide Nicola (leggi la cronaca del match). Dopo la brutta prova di Verona, i giallorossi di Baroni non invertono la rotta e steccano contro i granata, rivali nella corsa alla retrocessione. È un Lecce involuto quello che al Via Del Mare lascia passare i campani.

Si salvano in pochi, i soliti: Strefezza, Hjulmand e Di Francesco (a cui non mettiamo il voto in pagella ma che forse sarebbe dovuto scendere prima in campo). Occasione sprecata per Maleh e Oudin partiti titolari dall’inizio.

Falcone: 6

Gendrey: 5,5

Baschirotto: 5,5

Umtiti: 5,5

Pezzella: 5,5

Blin: 5,5

Dal 56′ Askildsen: s.v.

Hjulmand: 6

Maleh: 5

dal 46′ Gonzalez: s.v.

Strefezza: 6,5

dal 78′ Banda: s.v.

Colombo: 5

dal 70′ Ceesay: 5

Oudin: 5

dal 78′ Di Francesco: s.v.