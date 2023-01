Baroni, “Vietato sbagliare l’approccio mentale. Vialli uomo stratosferico”. I Convocati della gara con lo Spezia

Mancherà il capitano per squalifica (anche se figura tra i convocati) e al suo posto dovrebbe essere impiegato Blin, questo fa sì che per il nuovo acquisto Maleh ci sia un posto dal primo minuto. Per il resto la formazione vedrà il ritorno di Di Francesco dall’inizio al posto di Banda e potrebbe anche esserci un avvicendamento tra Colombo e Ceesay.

Poco più di 24 ore e il Lecce scenderà in campo sul terreno di gioco dello stadio “Piccolo” nella sfida che lo vedrà opposto allo Spezia.

“In questo momento il pensiero non quello di assegnare la fascia di capitano e lo valuterò dopo, mi piace pensare che abbiamo tanti piccoli capitani, perché quando si dà un apporto, anche da parte di chi non gioca, bisogna dare la soddisfazione. Quasi sicuramente Blin giocherà al posto di Hjulmand, è una partita ravvicinata dopo una nella quale abbiamo speso molto e l’abbiamo preparata bene”, ha affermato mister Marco Baroni alla vigilia della gara contro la compagine ligure.

“La Spezia è un campo molto difficile, la maggior parte dei punti la squadra li ha fatti in casa, ha qualità e intensità per mettere in difficoltà chiunque, occorrerà sbagliare niente soprattutto dal punto di vista mentale come contro la Lazio. Bisognerà cercare sempre il ritmo e disputare una gara maiuscola.

Ho un ricordo straordinario di Gianluca Vialli, un uomo bello sotto tutti gli aspetti, intelligente e con tantissimo valore. È un momento terribile questo e il mio pensiero va ai suoi familiari. Il calcio perde un uomo stratosferico sotto tutti gli aspetti, lui ha aiutato tantissimo chi aveva bisogno. Ci siamo incrociati la prima volta in una convocazione con la juniores lo conoscevo da tantissimo tempo ed è stato il mio capitano nell’Under 21. Lascia un vuoto enorme.

Devo valutare se far rifiatare Colombo, quando si ha una gara così ravvicinata, bisogna essere attenti a tutto, anche ai dettagli e da questo punto di vista lo posso fare, perché non ho a disposizione solo un blocco di 11 persone, ma anche altri calciatori che stanno crescendo. Non importa chi partirà titolare in attacco e spero che tra poco anche Voelkering possa dare un contributo. A volte le scelte ricadono anche sull’aspetto della fiducia e sulla motivazione, la formazione iniziale dipende soprattutto da questo

Maleh sta bene ed è probabile che parta da subito, non avrà i 90 minuti nelle gambe, ma li dovrà trovare all’interno della gara. Veniamo da prestazioni fatte come vogliamo e continuo a dire ai ragazzi che sarebbe un errore sbagliare partita, non ce lo possiamo concedere. Partiamo con grandi motivazioni.

Non parlo mai di un reparto, bisogna essere compatti e avere voglia di spendersi e donarsi nel compiere le due fasi, quando si ha questa voglia si gioca bene nella propria e nell’area avversaria e questo è l’aspetto principale”.

Intanto l’allenatore toscano per la sfida di domani ha convocato 24 calciatori: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Ciucci, Tuia, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Hjulmand (squalificato); Maleh, Bistrovic; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Strefezza, Rodriguez, Voelkering