Lecce, contro lo Spezia spazio a Maleh dall’inizio. Le probabili formazioni

Dopo la bellissima vittoria in rimonta contro la Lazio, tempo un’ora per gioire – “… un’ora e mezzo è anche troppa”, ha affermato mister Baroni al termine della gara – il tempo di rifiatare e riprendere gli allenamenti, che questo pomeriggio i giallorossi, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Piccolo”, nella sfida che li vedrà opposti allo Spezia.

In occasione della gara contro la compagine ligure il tecnico dei salentini sarà costretto a fare a meno di capitan Hjulmandsqualificato e al suo post, quindi, schiererà nel ruolo di metronomo Blin, inoltre, dopo lo spezzone di partita con i biancazzurri, spazio a Maleh dall’inizio nel ruolo di mezz’ala, nel tridente d’attacco, invece, tornerà Di Francesco, mentre è probabile anche un avvicendamento tra Colombo e Ceesay.

In casa spezzina, invece, Tra i pali ci sarà Zovko, a causa della lesione al legamento crociato destro per Zoet. Ancora out Verde, in attacco sarà schierata la coppia formata da Gyasi e il pupillo del Direttore Sportivo giallorosso Stefano Trinchera, Nzola.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Caldara, Kiwior, NIkolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, S. Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi. Allenatore: Gotti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.