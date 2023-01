Baroni: ‘Gara difficile, andiamo a Verona per fare risultato’. Rodriguez ceduto al Brescia, i convocati

Mancherà Rodriguez, fresco di cessione al Brescia, in lista, però, compare il neoacquisto Cassandro, unici assenti i lungodegenti Dermaku e Pongracic.

Poco più di 24 ore e i giallorossi scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Bentegodi”, nella sfida che li vedrà opposti all’Hellas Verona, in una gara che rappresenta il giro di boa della stagione. Questa partita, infatti, è l’ultima del girone di andata del campionato di Serie A.

“Domani sarà uno scontro diretto, dobbiamo pensare a noi, sappiamo che avremo di fronte un avversario forte che merita più dei punti che ha, ci saranno difficoltà, ma questo è ciò che cerchiamo. Sono queste le partite in cui si devono dimostrare compattezza, lucidità e voglia di sacrificarci”, ha affermato mister Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Andremo in campo per fare risultato come sempre. Verona ha rappresentato un passaggio importante della mia carriera e ho un bel ricordo, soprattutto dei calciatori con cui ho disputato due stagioni importanti.

Ci sono tanti ragazzi che sono in forma e che stanno crescendo, mi è piaciuta la prestazione di Pezzella sabato, giocheremo questa gara in 11 più 5 e come sempre ci sarà bisogno di tutti. C’è ancora qualche dubbio di formazione, ma ciò significa che tutti stanno bene.

Il mercato non ci tocca, sono partiti calciatori che meritavano di essere protagonisti e lo faranno in altre squadre. Alcuni sono nostri e ci auguriamo che facciano bene per poi rientrare, l’attenzione è massima sui giocatori che ho.

Maleh manca un po’di ritmo e condizione, ma perché ha giocato poco, a ogni modo sta bene e si è integrato benissimo e la stessa cosa vale per Cassandro, ha struttura e ha dimostrato di essere uno dei terzini migliori della B, è entrato nel nostro gruppo e ha di suo il nostro Dna.

Questo è un campionato pericoloso nel quale vincere non è facile, dobbiamo rimanere allineati sul nostro percorso che prima di tutto è quello di crescere e rimaniamo attenti a questo e andiamo ad affrontare ogni gara con il piglio che ogni partita è una nuova opportunità per dimostrare che la A è il nostro torneo.

Guardo sempre ciò che devo migliorare e non i punti di forza che penso siano tenuta mentale e compattezza, come è accaduto contro il Milan, dove, secondo me, abbiamo fatto anche un buon secondo tempo. Bisogna sempre pensare a mettere in campo compattezza, tenuta mentale, voglia e determinazione”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 25 calciatori per la partita contro gli scaligeri: Portieri: Bleve, Falcone, Brancolini; difensori: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Tuia, Umtiti; centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Hjulmand; Maleh, Helgason; Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Strefezza, Voelkering