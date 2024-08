Inter-Lecce 2-0, giallorossi puniti da un errore difensivo e un calcio di rigore. Arriva la seconda sconfitta di fila

Termina 2-0 per i Campioni d’Italia la sfida contro il Lecce. A punire i giallorossi le reti di Darmian dopo soli cinque minuti e un rigore di Calhanoglu nella ripresa per fallo di Gaspar su Thuram (leggi le pagelle).

Dopo la batosta interna alla prima di campionato contro l’Atalanta, nella quale sono stati messi in evidenza tantissimi limiti e disattenzioni, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio San Siro, la “Scala del calcio” nella sfida che li ha visti opposti ai Campioni d’Italia dell’Inter.

In una sfida definita da tutti impossibile i salentini hanno cercato di fare risultato, o per lo meno di mettere in campo una prestazione dignitosa.

In occasione della partita mister Luca Gotti ha deciso di schierare lo stesso undici umiliato dagli orobici, compreso, sulla corsia destra di difesa di Gendrey, alla sua ultima partita con la casacca giallorossa, in procinto di essere ceduto ai tedeschi dell’Hoffnheim, ma con una novità: Banda preferito a Morente.

La formazione iniziale

I Giallorossi, quindi, si sono schierati con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Pierret e Ramadani davanti alla difesa, Dorgu, Rafia e Banda alle spalle dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Trascorrono solo cinque minuti e i giallorossi sono già sotto.

Darmian in gol

Cross di Dimarco, sponda di testa di Taremi e incornata da distanza ravvicinata di Darmian che trafigge l’incolpevole Falcone e porta in vantaggio i suoi.

Al settimo Banda da fuori manda di poco fuori. Al 31mo l’estremo difensore dei salentini respinge di pugno la punizione dal limite di Dimarco. Al primo minuto di recupero, il tiro di Krstovic da posizione defilata viene deviato in corner da Calhanoglu.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici con cui hanno concluso la prima frazione.

Al 49mo Thuram, servito da Bastoni, da buona posizione manda fuori. Al 53mo il portiere dei giallorossi respinge di piede il tiro di Thuram. Al 55mo Ramadani da fuori spara alto. Al 63mo doppio cambio per il Lecce, fuori banda e Rafia e dentro, rispettivamente, Morente e Pierotti. Al 67mo il colpo di testa di Krstovic su cross di Morente viene parato senza problemi da Sommer.

Raddoppio nerazzurro

Al 69mo i padroni di casa raddoppiano. Cross di Dimarco e Gaspar trattiene Thuram. Per il direttore di gara è tiro dagli undici metri, sul dischetto si presenta Calhanoglu che spiazza Falcone e porta i suoi sul 2-0.

Al 77mo il colpo di testa di Arnautovic va di poco alto. All’88mo l’estremo dei meneghini para facile su Dorgu e al secondo minuto di recupero, toglie dall’angolino la rasoiata di Berisha.

È stato un Lecce più ordinato e attento rispetto a quello visto contro l’Atalanta ma, nonostante ciò, è arrivata ancora una sconfitta contro un’Intere che non ha fatto granchè e, anche questa volta, a causa di due errori difensivi che hanno consenti ai Campioni d’Italia di portare a casa l’intera posa in palio. I giallorossi, però, in attacco sono stati sterili in attacco, buona la manovra, ma è mancata l’imbucata vincente, anche se qualche apprensione è stata creata. Sabato si torna in campo nella partita che vedrà opposti capitan Baschirotto e compagni al Cagliari.