Inter-Lecce, le pagelle. I giallorossi non sfigurano a San Siro, mancano però di fantasia e furbizia

Chi pensava ad una goleada dell’Inter lanciata nelle praterie dell’inconsistenza del Lecce visto con l’Atalanta sette giorni fa è rimasto con un palmo di naso. I giallorossi di Gotti, a San Siro, contro i neroazzurri allenati da Simone Inzaghi, sono apparsi quadrati e ben impostati in campo. Una squadra mai doma, che non ha mai alzato bandiera bianca e che non si è mai arresa alla differenza di status con i campioni d’Italia. Da qui, dire poi che i salentini hanno mai impensierito i lombardi sarebbe fantascienza. Purtroppo la squadra di Gotti, che ha chiuso in attacco il match, non ha mai avuto la scintilla di un’invenzione, di una creazione pericolosa, di uno spunto offensivo degno di questo nome. Non c’era nessuno che potesse accendere la miccia e non c’era nessuno che potesse fare il botto nella porta avversaria (leggi la cronaca del match). Sono passate due giornate di campionato ma i difetti del Lecce sono chiarissimi: manca un trequartista, manca una punta, manca un difensore di esperienza che eviti le distrazioni di Gaspar e compagni di reparto. Per il resto, nel palleggio sulla linea di galleggiamento il Lecce c’è, ma questa è solo una fase della partita e purtroppo nemmeno la più importante. Ecco le pagelle.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Gaspar: 5,5

Baschirotto: 6

Gallo: 6

Dorgu: 6,5

Pierret: 6,5

dall’85’ Koulibaly: s.v.

Ramadani: 6,5

Rafia: 6

dal 64′ Pierotti: s.v.

Banda: 6

dal 64′ Tete Morente: s.v.

Krstovic: 5,5

dall’85’ Berisha: s.v.