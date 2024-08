Lecce-Atalanta, i giallorossi ricominciano da dove avevano finito. Le probabili formazioni

Dopo la vittoria, con un po’ di sofferenza, nel primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti, nell’esordio del Campionato di Serie A 2024/2025, all’Atalanta.

Il Lecce riprende la sua avventura nel massimo torneo contro lo stesso avversario con cui ha concluso quello appena trascorso, la squadra orobica, vincitrice della scorsa edizione dell’Europa League e fresca di sconfitta con il Real Madrid nella partita di Supercoppa Europea.

Qui Lecce

In occasione dell’esordio il tecnico Luca Gotti, dovrebbe confermale la stessa difesa vista all’opera contro i mantovani, mentre, le novità dovrebbero riguardale la mediana, con l’esordio dal primo minuto di Marchwiski. Nel reparto avanzato Krstovic sarà unica punta.

Qui Atalanta

Tra gli orobici Gianpiero Gasperini, non potrà contare oltre che a Koopmeinners, in procinto di accasarsi alla Juventus, anche di Lookman, non convocato. De Ketealere giocherà in attacco e al suo fianco potrebbe esserci l’esordio di Retegui.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1) –Falcone, Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Ramadani, Pierret, Tete Morente, Marchwinski, Dorgu, Krstovic. All. Gotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Godfrey, Hien, Djimsiti, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d’inizio alle 18.30, diretta della gara su Sky e Dazn