Lecce-Juventus 1-1, per i giallorossi un punto meritato. A Cambiaso risponde Rebic nel recupero

Termina 1-1 la sfida tra Lecce e Juventus, si decide tutto nella ripresa, dove, al gol di Cambiaso – grazie alla deviazione di Gaspar – risponde nel recupero Rebic (leggi le pagelle).

Dopo la vittoria in casa del Venezia, dove hanno subito per circa 70 minuti, ma poi, complici il calo degli avversari e i cambi azzeccati da Giampaolo, sono arrivati i tre punti, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti alla Juventus.

Contro la compagine bianconera, in crisi di gol e in qualche caso di risultati, capitan Baschirotto e compagni, hanno cercato se non di conquistare l’intera posta in palio, almeno di strappare un pareggio che consentirebbe di muovere la classifica; dal canto loro i ragazzi di Thiago Motta hanno cercato di tornare alla vittoria, dopo il pari con il Milan la settimana scorsa.

Finalmente, mister Marco Giampaolo ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione, ma ha confermato lo stesso undici vittorioso in laguna, l’unica eccezione, è stato il ritorno di Morente sulla corsia sinistra della mediana.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-1-2 con Falcone tra i pali; difesa composta Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Dorgu, Rafia e Morente a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo pericolo per i giallorossi arriva al sesto, Yldiz riceve palla sulla corsia sinistra, supera i marcatori e crossa rasoterra per l’accorrente Thuram, che non riesce a controllare e manda fuori. al 16mo ancora un rischio per i salentini. Perde palla ai danni di Conceicao, il 7 bianconero si invola versa l’area e dal limite tira a giro, la sfera supera Falcone, ma va a infrangersi contro il palo. Al 39mo il tiro dal limite di Locatelli impatta contro un difensore e va fuori.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Al quarto salentini pericolosi, calcio d’angolo e colpo di testa di Krstovic sul quale Perin si distende. al nono il tiro dal limite di Dorgu viene parato dall’estremo juventino, che un minuto dopo si ripete su Morente. All’11mo ci prova Krstovic, ma anche questa volta il numero uno bianconero para. Al 12mo è ancora Dorgu che tira, ma il portiere avversario para. Al 16mo Gatti riceve palla, si gira, ma Falcone para. Al16mo ancora giallorossi pericolosi, ripartenza di Dorgu e cross in area per l’accorrente Krstovic che tira debolmente manda fuori.

Ospiti in vantaggio

Al 23mo arriva il vantaggio ospite. Cambiaso riceve palla, arriva al limite e tira, Falcone sembra sulla palla, ma la sfera termina sui piedi di Gaspar che spiazza l’estremo salentino e finisce in gol.

Al 25mo, Falcone si distende sul tiro sempre di Cambiaso. Al 31mo nuova occasione per il Lecce, cross di Gallo e tiro di Krstovic la palla termina rimpalla su Danilo e termina in corner.

Pareggio giallorosso

Al terzo minuto di recupero arriva il pareggio dei padroni di casa. Krstovic combatte sulla fascia, recupera un pallone, salta il diretto marcatore e crossa all’indirizzo dell’accorrente Rebic che di esterno insacca alle spalle di Perin.

Il Lecce fa una buona gara, soprattutto nella ripresa e strappa un meritatissimo pareggio. Rispetto alla gara di Venezia si sono visti buonissimi progressi che fanno ben sperare per il futuro. Sabato si ritorna in campo nella sfida con la Roma.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (30 st Rebic), 8 Rafia (36 st Oudin), 9 Krstović, 12 Guilbert, 13 Dorgu, 20 Ramadani (30 st Kaba), 25 Gallo (39 Pierotti), 29 Coulibaly. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 3 Rebić, 5 Berisha, 10 Oudin, 11 Sansone, 14 Helgason, 19 Jean, 27 McJannet, 36 Marchwiński, 40 Hasa, 50 Pierotti, 77 Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Juventus F.C.: 1 Perin, 4 Gatti (18 st Rouhi), 5 Locatelli, 6 Danilo ©, 7 Conceição (39 st Pugno), 8 Koopmeiners, 10 Yildiz (30 st Mbagula), 15 Kalulu, 19 Thuram (18 Fagioli), 22 Weah, 27 Cambiaso. A disposizione: 23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio, 21 Fagioli, 40 Rouhi, 42 Montero, 43 Owusu, 44 Pugno, 45 Papadopoulos, 46 Pagnucco, 51 Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma – Stefano Alassio sez. di Imperia IV Ufficiale: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto VAR: Simone Sozza sez. di Seregno AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova

Marcatori: 23 st Cambiaso (J) 45+3 st Rebic (L)

Note: ammoniti 19 Pt Coulibaly (L) 39 pt Cambiaso (J) 22 st Danilo (J) 28 st Fagioli (J) 37 st Koopmeiners (J) spettatori 27.80 incasso 650.034,67 angoli 1-7 per la Juventus recupero 1 pt 4 st