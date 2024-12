Le pagelle di Lecce-Juventus. Finalmente Rebic, Krstovic assist-man

Quando la sconfitta del Lecce contro la Juventus di Thiago Motta sembrava un risultato acquisito, ci ha pensato Ante Rebic ad aggiornare il tabellino e siglare un pareggio che vale quanto una vittoria contro i bianconeri.

Le pagelle dei giallorossi raccontano di una prestazione sopra la sufficienza in tutti i suoi effettivi. I problemi di gioco non sono del tutto risolti, ma i salentini sembrano crederci di più e la fortuna sembra essere passata dalla loro parte (leggi la cronaca del match).

La difesa non tradisce, anche se il gol di Cambiaso e qualche sbavatura nel primo tempo la mettono alla dura prova. Gallo sempre più positivo e propositivo, cresce in spessore di partita in partita.

A centrocampo grande prova di sostanza di Coulibaly che è diventato un perno insostituibile.

Morente al posto di Pierotti nella formazione iniziale non è stata una sorpresa riuscita. Krstovic in versione assist-man in occasione del gol al 93′ manda in soffitta i brutti spettri dell’ inutile egoismo. Quattro punti in due partite sono un bel biglietto da visita per il Maestro Giampaolo.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Guilbert: 6,5

Gaspar: 6,5

Baschirotto: 6,5

Gallo: 7

dall’ 84′ Pierotti: s.v.

Coulibaly: 7

Ramadani: 6

dal 75′ Kaba: 6

Rafia: 6

dall’ 82′ Oudin:s.v.

Dorgu: 6,5

Krstovic: 6,5

Tete Morente: 6

dal 75′ Rebic: 7