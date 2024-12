Lecce-Monza 2-1, i giallorossi si impongono nello scontro salvezza. Morente e Krstovic siglano la vittoria

Termina 2-1 la sfida tra Lecce e Monza, con i salentini che si aggiudicano lo scontro salvezza e salgono a quota 16 punti in classifica (leggi le pagelle).

Dopo la batosta di sabato sera a opera della Roma, nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Monza.

Un vero e proprio scontro salvezza quello che ha visto impegnati salentini e brianzoli, distanti soli tre punti gli uni dagli altri e che hanno dato vita a una gara finalizzata a conquistare l’intera posta in palio.

In casa leccese scelte quasi obbligate per mister Marco Giampaolo, soprattutto a causa di un reparto arretrato che, complici gli infortuni di Gallo e Gaspar, è ridotto all’osso con soli quattro calciatori di ruolo disponibili. Per questo motivo Dorgu è tornato all’antico sulla corsia sinistra di difesa; a centrocampo l’unica novità: l’allenatore abruzzese stupisce tutti schierando dall’inizio Berisha in sostituzione di Ramadani che si accomoda in panchina, ad affiancare l’unica punta Krstovic sono stati Pierotti e Morente.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu; Coulibaly, Berisha e Rafia in mediana; Pierotti, Krstovic e Morente a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono due minuti e 33 secondi che i giallorossi vanno in gol.

Salentini in vantaggio

Lancio lungo di Falcone per Morente lasciato solo, l’esterno spagnolo entra in area, si presenta solo davanti a Turati e manda in gol.

Krstovic fallisce il raddoppio

Al 12mo Dorgu riceve palla, entra in area, ma viene atterrato per il sig. Mariani non ci sono dubbi è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Krstovic, ma a differenza della sfida contro la Roma si fa respingere il tiro.

Al 18mo Mota da buona posizione manda alle stelle. Al 19mo l’attaccante montenegrino si ripete e solo davanti al portiere manda altissimo. Al 22mo il tiro di Maldini in scivolata va a lato. Al 31mo Falcone smanaccia in angolo il colpo di testa di Birindelli. Al 34mo il sinistro dal limite di Krstovic fa la barba alla traversa.

Dorgu pareggia

Al 37mo arriva il pareggio degli ospiti. Lancio dalle retrovie, la palla è diretta verso Falcone, ma Dorgu vede bene di anticipare di testa il compagno e con un pallonetto regala il pareggio ai brianzoli.

Giallorossi ancora in vantaggio

Al 45mo arriva il nuovo vantaggio dei padroni di casa. Pierotti vince un rimpallo alto, resiste al pressing, entra in area e di testa serve Kristovic che con una girata al volo insacca nell’angolino.

Al terzo minuto di recupero, Turati compie un miracolo sulla punizione dal limite di Berisha.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione di gioco.

Al 12mo Dorgu dal limite manda fuori. Al 16mo il tiro da fuori di Saetta termina fuori. Al 17mo paura per i giallorossi Guilbert intercetta un pallone con il braccio, l’arbitro assegna il penalty, ma dopo due minuti, una volta consultata la sala Var, ritorna sui suoi passi e decreta una punizione dal limite. Al 26mo ripartenza del Monza, Mota riceve palla, entra in area e tira, ma la sfera va alta. al 30mo Rebic riceve palla in area e quando sta per tirare viene atterrato, anche in questo caso il direttore di gara assegna la massima punizione, ma è costretto nuovamente a tornare sui suoi passi, sentita anche questa volta la sala Var, per una posizione di fuorigioco dei giallorossi. Al 42mo Maldini manda di poco fuori. Al 45mo Forson spara alto.

I giallorossi vincono lo scontro salvezza, in una partita sporca, dove, dopo essere passati in vantaggio, hanno subito il pareggio con un autogol, per poi segnare nuovamente. Nella ripresa, però, i salentini hanno sofferto un po’ troppo e spesso hanno permesso le incursioni degli ospiti, anche se sono riusciti a non correre seri rischi. Sabato si torna in campo, sempre al “Via del Mare”, nella sfida contro la Lazio dell’ex Marco Baroni.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Berisha (10 st Ramadani), 6 Baschirotto ©, 7 Morente, 8 Rafia (22 st Helgason), 9 Krstović (22 st Rebic), 12 Guilbert, 13 Dorgu, 19 Jean, 29 Coulibaly, 50 Pierotti (44 Kaba). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 3 Rebić, 10 Oudin, 11 Sansone, 14 Helgason, 20 Ramadani, 23 Burnete, 27 McJannet, 36 Marchwiński, 40 Hasa, 77 Kaba. Allenatore: Marco Giampaolo

Monza: 30 Turati, 4 Izzo (22 st Sensi), 5 Caldirola (39 Carboni), 10 Caprari (23 st Forson), 14 Maldini, 19 Birindelli (35 st Pereira), 22 Marí ©, 38 Bondo, 42 Bianc (35 st Maric) , 47 Mota, 77 Kyriakopoulos. A disposizione: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 12 Sensi, 13 Pereira, 20 Forson, 24 Maric, 27 Valoti, 33 D’Ambrosio, 44 Carboni, 52 Postiglione, 55 Martins, 57 Colombo. Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia Assistenti: Pasquale Capaldo sez. di Napoli – Khaled Bahri sez. di Sassari IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi sez. di Molfetta VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

Marcatori: 3 pt Morente (L), 37 Pt aut. Dorgu (L) Krstovic (L)

Note: ammoniti 20 pt Kyriakopoulos (M) 28 pt Rafia (L) 30 pt Giampaolo (All. Le) 40 pt Izzo (M) 43 pt Bianco (M) 38 st Maric (M) 45 +4 st spettatori 23.663 incasso 359.192,67 angoli 7-2 per il Monza Recupero 3 pt 6 st.