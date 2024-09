Milan-Lecce 3-0, ai rossoneri bastano cinque minuti per sbarazzarsi dei giallorossi. Per i salentini si chiude una settimana orribile

Termina 3-0 per il Milan la sfida che lo ha visto opposto al Lecce. Ai rossoneri sono bastati solo cinque minuti per chiudere la gara (leggi le pagelle).

Dopo le due batoste consecutive a 48 ore di distanza a opera di Parma e Sassuolo, tempo di rifiatare, poco, che questa sera i giallorossi di mister Luca Gotti, sono scesi sul terreno di gioco dello Stadio “San Siro”, la “Scala del Calcio”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan.

In occasione della sfida con il ‘Diavolo’ opta per tornare al 4-3-3, arretrando Dorgu sul lato destro della difesa e schierando in contemporanea Krstovic e Rebic.

La formazione iniziale

Il Lecce è quindi senso in campo con un 4-3-3 con: Falcone tra i pali; Dorgu, Gaspar, Baschirotto e Gallo in difesa; Ramadani, Pierret e Coulibaly in mediana; Morente, Krstovic e Rebic a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al quarto con Dorgu, ma la sfera va fuori. All’11mo Krstovic riceve palla da Rebic e tira, ma il suo rasoterra viene deviato in corner da Maignan. Al 15mo il milanista Coulibaly tira da trenta metri, ma il tiro va alle stelle. Al 23mo la botta da fuori di Gallo è facile preda dell’estremo rossonero. Al 33mo l’inzuccata di Dorgu su corner di Rebic è facile preda del portiere rossonero.

Milan in vantaggio

Al 38mo i padroni di casa vanno in vantaggio. Cross su punizione di Theo Hernandez, Krstovic òperde Alvaro Moratache indisturbato di testa mette alle spalle di Falcone.

Trascorrono meno di tre minuti e i rossoneri raddoppiano. Leao ‘imbuca’ Theo Hernandez, il francese brucia Morente e si presenta solo davanti all’estremo dei salentini e con un tiro di collo pieno segna.

Tris del ‘Diavolo’

Al 43mo arriva la terza marcatura. Morata ruba palla a Ramadani e la dà ad Abraham che tira, ma il pallone colpisce il palo, sulla sfera si avventa Pulisic che deposita in rete.

Al 44mo il tiro di Theo Hernandez va sull’esterno della rete. Al secondo di recupero Krstovic manda alto.

Il secondo tempo

Nell ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso unici visto nella prima frazione.

Al 50mo Gaspar di testa manda di poco fuori. Al 57mo Reijnders manda sopra la traversa. Al 58mo primo cambio tra i salentini, fuori Morente e dentro Banda. Al 60mo Abraham spreca la palla del quarto gol e calcia a lato. Al 62mo la conclusione di Rebic viene parata dal portiere senza problemi. al 67mo Maignan si distende sul tiro da fuori di Ramadani. Al 71mo il tiro-cross di Loftus-Cheek prende la parte esterna della traversa. Al 72mo doppio cambio per i giallorossi, fuori Pierret e Rebic e dentro rispettivamente Rafia e Pierotti. Al 77mo il colpo di testa di Loftus-Cheek viene abbrancato in presa da Falcone.

Milan in dieci

All’80mo i rossoneri rimangono in inferiorità numerica, il neoentrato Bartesaghi, entrato da poco, entra con il piede a martello sulla caviglia di Banda e il sig. Zufferli li mostra il cartellino rosso diretto.

All’83mo nuovo cambio tra le fiel salentine, fuori Coulibaly e dentro Oudin.

Il Milan non fa nulla per i primi 37 minuti, poi, si ricorda di giocare e in soli cinque giri di lancette mette a segno tre gol e chiude la partita, da lì in poi i padroni di casa si limitano a gestire, anche in vista della gara di Champions League della settimana prossima. Con questa batosta si chiude una settimana orribile per la formazione salentina, partita con il pareggio regalato al Parma, la sconfitta senza mezze misure con il Sassuolo in Coppa Italia e conclusasi, appunto, con questo nuovo tonfo che non lascia presagire nulla di buono. Sabato si torna in campo, nuovamente in trasferta, nella sfida con l’Udinese.