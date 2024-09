Le pagelle di Milan-Lecce. Cinque minuti di follia…e i giallorossi affondano a San Siro

Un’ autentica imbarcata alla fine del primo tempo segna il destino del Lecce di Gotti contro il Milan di Fonseca, lo tanto parente si quella squadra svogliata e ‘scollata’ delle prime giornate del campionato di Serie A. Le pagelle dicono che sono stati tre errori individuali a causare una sconfitta messa in preventivo all’ inizio del match ma con modalità che preoccupano, perché ricordano da vicino le amnesie del finale thrilling col Parma e dell’ intera sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Il primo gol di Morata è frutto della marcatura blanda di Krstovic che si fa superare nello stacco aereo. Il secondo gol rossonero vede come protagonista in negativo Morente, fino ad allora autore di una prestazione positiva, che si fa prima sorprendere alle spalle da Theo Hernandez e poi bruciare sulla corsa. A Falcone non è rimasto che raccogliere la palla dalla rete. La terza segnatura di Pulisic è partita da un errore in disimpegno di Ramadani che ha perso la palla in uscita ad opera di uno scatenato Morata (leggi la cronaca del match).

Peccato, perché fino al 37′ i giallorossi avevano retto e la disposizione con tre mediani (Coulibaly, Pierret e Ramadani) sembrava aver imbrigliato la squadra del tecnico portoghese.

Nella ripresa scarsi, scarsissimi auaaulti di vitalità dei salentini. Rebic ci prova ma non incide. Banda subentrato a Morente coglie un palo in probabile posizione di off-side. Dorgu, impiegato a destra al posto di Guilbert, non sfigura con il solito caracollante Leao, Krstovic si dimostra più collaborativo con i compagni ma Tomori e Gabbia sono un muro insormontabile da superare. Il Milan chiude in dieci per l’espulsione di Bartesaghi, bruttissima entrata su Banda.

Le pagelle

Falcone: 6

Dorgu: 6

Gaspar: 6

Baschirotto: 6

Gallo: 6

Coulibaly: 5,5

dall’ 83′ Oudin: s.v.

Pierret: 5,5

dal 73′ Rafia: s.v.

Ramadani: 5,5

Morente: 5,5

dal 59′ Banda: 5,5

Krstovic: 5,5

Rebic: 6

dal 73′ Pierotti: s.v.