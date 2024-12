Roma-Lecce, parla Giampaolo alla vigilia. I convocati

Vittoria in trasferta contro il Venezia e pareggio interno poco pronosticato contro la Juventus, quattro punti in due gare, è questo il bilancio della cura Giampaolo da quando il tecnico abruzzese siede sulla panchina dei giallorossi e, poco più di 24 ore e capitan Baschirotto e compagni scenderanno sul terreno dello stadio “Olimpico” nella sfida che li vedrà opposti alla Roma.

“È stata una settimana di lavoro, approfondito le conoscenze e imparato a conoscere la squadra sotto tutte le pieghe, a Roma ci aspetta una partita tosta e sia con Napoli e Atalanta ha fatto due buone gare e anche in Europa League, sta lì per caso e noi dovremo essere al massimo, Ranieri, poi, sa compattare le situazioni e avrà l’intero stadio a supportarlo”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“Con la Juventus bisognava tentare qualcosa e cambiare l’assetto è stata una logica conseguenza, poi, ho i giocatori con queste caratteristiche e la squadra a partita in corso si presta ai cambiamenti. Dico sempre che bisogna giocare in undici all’inizio e in 16 tutta la gara, sarà importante la prestazione individuale.

Quando si arriva ad allenare con oltre 70 anni a quei livelli, significa sapersi aggiornare, poi, Ranieri ha allenato tante squadre europee e ha maturato tanta esperienza, dal punto di vista umano, poi, è un gigante.

Gallo era in uno stato di forma straordinario, per noi è un valore che non possiamo aggiungere domani, Banda non l’ho mai avuto, quindi, bisognerà fare di necessità virtù. I nostri calciatori dovranno essere bravi ad adattarsi al cambiamento. In questo momento non esistono sistemi.

Voglio un Lecce furbo, attento e determinato, come ha detto Ranieri con la Roma, sono i principi fondamentali del gioco del calcio.

Mi piace Berisha, è elegante, sa giocare e sta crescendo.

Rebic ci ha dato tanto in queste due partite, gli voglio bene, ma ho anche altri 29 calciatori che rappresentano un pensiero.

Tutti possono giocare con tutti, quando si è generosi si può giocare in qualsiasi modo”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani:

PORTIERI

98. Borbei 30. Falcone 1. Früchtl 40. Samooja

DIFENSORI

Baschirotto 4. Gaspar 12. Guilbert 19. Jean 2. Pelmard

CENTROCAMPISTI

5. Berisha 29. Coulibaly 14. Helgason 77. Kaba 27. McJannet 10. Oudin 8. Rafia 20. Ramadani