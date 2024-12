Roma-Lecce 4-1, salentini inesistenti nella ripresa e affossati dai padroni di casa

Termina 4-1 per la Roma la sfida con il Lecce, con i padroni di casa che dilagano nella ripresa.

Dopo la gara interna contro la Juventus, nella quale il Lecce nella ripresa ha messo alle strette la formazione bianconera e, dopo essere passato in svantaggio, non si è perso d’animo e ha agguantato il pareggio nel recupero, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” nella sfida che li ha visti opposti alla Roma.

Contro una formazione che ha cambiato tre allenatori e che non vive un periodo di particolare forma, capitan Baschirotto e compagni hanno cercato di tornare imbattuti dalla Capitale, per preparare con maggiore serenità lo scontro diretto della settimana prossima con il Monza in casa.

Mister Marco Giampaolo si è visto costretto a fare a meno di Gallo infortunato e Sansone colpito da uno stato influenzale. Per questo stupisce tutti affidandosi alla difesa a tre con Jean dal primo minuto e Guilbert spostato in mediana; Rafia ha agito come sottoposta a sostegno della coppia d’attacco formata da Krstovic e Rebic.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 3-4-1-2 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Baschirotto, Gaspar e Jean e Jean; Guilbert, Coulibaly, Ramadani e Dorgu in mediana; Rafia a sostegno delle punte Krstovic e Rebic.

Il primo tempo

Trascorrono meno di cinque minuti e la Roma va vicinissima al gol. Cross dalla destra di e colpo di testa di Dybala, la palla rimbalza a terra a pochi centimetri da Falcone che con una manata riesce a respingere. Al 10mo il sinistro di Dybala va altissimo.

Roma in vantaggio

Al 13mo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Koné ruba palla a Coulibaly e passa a El Shaarawy che serve Saelemaekers, tocco sporco del centrocampista belga e pallone che supera l’estremo dei Salentini in uscita.

Al 33mo il tiro dal limite di Paredes va largo. Al 36mo Gaspar perde palla ai danni di Dybala, l’argentino passa a El Shaarawy, che serve Saelemaekers il cui tiro viene deviato il corner da un difensore dei salentini.

Pareggio salentino

Al 40mo arriva il pareggio del Lecce. Rebic serve Coulibaly, il centrocampista maliano entra in area, ma viene atterrato da Abdulhamid, per il sig. Chiffi è tiro dagli undici metri, la massima punizione viene affidata a Krstovic che spiazza Svilar e porta u suoi sull1-1.

Al secondo minuto di recupero, padroni di casa vicini al sorpasso. Gaspar perde palla a favore di Dybala che serve il solito Saelemaekers che da ottima posizione calcia sulla schiena di Pelmard.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con tre cambi tra le file dei salentini, fuori Rebic, Ramadani e Rafia e dentro rispettivamente Morente, Kaba e Oudin con lo schieramento che passa dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1, a specchio con quello degli avversari.

Al 50mo falcone si distende sul tiro dal limite di Paredes. Trascorre un minuto e Saelemaekers ha una buona occasione, ma il numero 30 dei giallorossi si oppone. Al 55mo Saelemaekers serve Dybala che da posizione defilata manda fuori. Al 57mo ancora un’occasione per i padroni di casa, Pisilli ruba palla e si presenta solo davanti al portiere che di piede respinge in corner.

Capitolini ancora in vantaggio

Al 59 la Roma trova il gol del meritato vantaggio. Cross di El Shaarawy, Mancini anticipa in tuffo di testa Baschirotto e mette alle spalle di Falcone.

Al 65mo nuovo doppio cambio per Giampaolo, fuori Coulibaly e Jean e dentro rispettivamente Pierotti e Berisha.

Tris di Pisilli

Al 66mo arriva il terzo gol dei capitolini, ripartenza della Roma, Abdulhamid entra in area e serve l’accorrente Pisilli che di piatto mette in gol.

Al 70mo Pierotti da buona posizione tira, ma manda fuori (rimessa laterale per i padroni di casa). Al 73mo la botta di El Shaarawy va alta.

Poker di Koné

All’85mo arriva il quarto gol dei capitolini. Nuova ripartenza per i ragazzi di Ranieri, la palla arriva a Zalewski che serve Koné che indisturbato deposita in rete.

Salentini in dieci

All’87mo gli ospiti rimangono in inferiorità numerica, caduta sul terreno di gioco e torsione innaturale del ginocchio, che lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco.

Al primo minuto di recupero Lecce vicino al secondo gol. Berisha riceve palla e tira da fuori, ma la sfera va a infrangersi contro il palo.

Questa volta i cambi non hanno dato gli effetti sperati, anzi, i giallorossi già sofferenti nel primo tempo, nella ripresa subiscono e incassano due gol, oltre a concedere numerose occasioni agli avversari. Con questo risultato si interrompe la serie positiva da quando Marco Giampaolo è sulla panchina dei salentini. Domenica si torna allo stadio “Via del Mare”, nella partita contro il Monza