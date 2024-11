Venezia-Lecce 0-1, Giampaolo dà la scossa. Dorgu riporta la vittoria in casa giallorossa

Termina con una vittoria per i giallorossi la sfida tra Venezia e Lecce, ci pensa al 70mo Dorgu.

Dopo la sosta per le nazionali e il cambio in panchina il giorno successivo al pareggio interno contro lì Empoli, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello Stadio “Penzo”, nella sfida che li ha visti opposti al Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco.

La gara di questa sera, che ha visto scontrarsi due compagini distanziate solamente un punto l’una dall’altra, ha visto l’esordio tra le file salentine del nuovo tecnico Marco Giampaolo che ha preso il posto di Luca Gotti ed è servita anche a capire se c’è stato il tanto auspicato cambio di rotta.

In occasione della sfida con i lagunari, il tecnico abruzzese, invece, si è affidato a Rafia nei panni di sottopunta. Sulle fasce offensive sono stati impiegati Dorgu e Pierotti. In mezzo al campo Coulibaly ha preso il posto posto dell’infortunato Pierret.al centro dell’attacco, confermato Krstovic, reduce dalla tripletta messa a segno con la sua Nazionale.

La formazione iniziale

Il Lecce è sceso in campo, quindi con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo; Coulibaly, Ramadani in mediana Dorgu, Rafia e Pierotti a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei padroni di casa con il colpo di testa di Svoboda sul quale Falcone si distende. all’ottavo lagunari a un passo dal gol, Oristanio prende palla, si libera di Baschirotto e da buonissima posizione tira, ma la sfera va di pochissimo fuori. Al 30mo ancora Venezia Pericoloso, Oristanio prede palla, supera due avversari e si presenta solo davanti all’estremo dei salentini che riesce a murarlo al momento del tiro. Al 33mo il colpo di testa di Dorgu va fuori. Al 38mo la traversa nega il vantaggio ai padroni di casa. Cross di Nicolussi Caviglia e colpo di testa di Idzes che supera il portiere, ma va a infrangersi contro il legno. Un minuto dopo nuovo pericolo per il Lecce, Oristanio beffa ancora la difesa giallorossa e si presenta solo davanti a Falcone, che compie un miracolo e riesce a opporsi.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con i giallorossi che scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Al 52mo Falcone salva ancora una volta i salentini. Pohjampalo filtra per Busio, che tira, il numero 30 dei giallorossi, però, riesce a opporsi. E il portiere, con la gamba, salva ancora i suoi sul tiro di Duncan. Al 56mo doppia sostituzione in casa Lecce, fuori gli inesistenti Pierotti e Krstovic e dentro, rispettivamente Jean e Rebic. Al 68mo Dorgu dal limite manda alle stelle.

Giallorossi in vantaggio

Al 70mo, immeritatamente, i giallorossi vanno in vantaggio. Ripartenza dei salentini, Ramadani serve Gallo, l’esterno palermitano si invola e crossa all’indirizzo di Dorgu che di destro deposita in rete.

Al 73mo padroni di casa a un passo dal meritatissimo pareggio. tiro di Oristanio, la palla arriva a Pohjampalo che a porta vuota non riesce a calciare. Al 77mo Rebic da buonissima posizione manda alto e si ripete due minuti dopo, sempre calciando fuori. all84mo nuovo cambio per i salentini, fuori Ramadani e dentro Kaba.

I giallorossi subiscono fino al 70mo, senza effettuare un tiro in porta, poi, vanni in vantaggio, immeritatamente da lì in poi iniziano a giocare e sfiorano addirittura per due volte il gol del raddoppio. Per buona parte della partita, la tanto attesa svolta non si è vista, ma poi, sono arrivati i segnali incoraggianti, merito anche di Giampaolo che al momento giusto ha indovinato i cambi. Domenica sera si torna in campo nella sfida che vedrà il Lecce opposto alla Juventus.